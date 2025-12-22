Hem sahne tarzı hem de fit görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Zara, tamı tamına 20 kilo verdi. Yaptığı sıkı diyetin formüllünü de sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyen Zara, ''Gerçekten 20 kilo verdim. Koruma programına geçtim. Şimdi korumaya çalışıyorum” dedi.
Zara iğne ipliğe döndü! Tam 20 kilo verdi
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Zara, adeta iğne ipliğe döndü. Sahne tarzıyla gündemden düşmeyen zayıfladıkça daha cesur kıyafet seçimlerinde bulunuyor. Tam 20 kilo veren Zara’nın son hali olay oldu.
‘İLK GENÇLİKTEKİ GİBİYİM’
Yaş da ilerledikçe metabolizma 'Yorulduk, oturalım' formatına geçiyor. Gençlikteki gibi olmadığını anlayıp ilk gençlikteki gibiyim. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500'e indirdim" açıklamasında bulundu.
ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ
Zara; "Günde bir öğün yemeye çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemekleri yemeye çalışıyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oldu. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz sahnede inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi en fazla çorba içiyorum" ifadelerini kullandı.
‘OTOBÜS DURAĞI GİBİYİM’
Ayrıca 2025 yılının kendisi için güzel bir yıl olduğunu söyleyen Zara; "Hayatıma girenler oldu, çıkanlar oldu. Otobüs durağı gibi inenler var binenler var. Benim adıma güzel bir yıl geçti. 2026 yılından tüm insanlar için huzur, sağlık diliyorum. Bol kazanç diliyorum. Alım ve satım gücünün birbirine karşılayabildiği, herkesin çocukların istediği her şeyi alabildiği bir yıl diliyorum" şeklinde konuştu.
‘İNSANIN İÇİ KÖTÜ OLUYOR’
Meslektaşı Güllü'nün ölümü hakkında da konuşan Zara; "Çok çok üzücü bir olay. Söylenecek hiçbir şey yok. İnsanın içi kötü oluyor. Yorum yapmaya bile korkuyorum. Yüce rabbim hepimize hayırlı hayatlar, hayırlı ölümler versin” dedi.
ZARA KİMDİR
Asıl Adı Neşe Yılmaz olan Zara İstanbul doğumlu. Kökleri Adıyaman-Kahta'ya uzanan Zara'nın babasının adı Kemal, annesinin adı ise Hatice. İki kardeşi bulunan Zara, ilk adımlarını Sosyal Meskenler İlkokulu'nda attı. Lise eğitimini Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladıktan sonra müziğe olan tutkusunu takip ederek İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda Şan Eğitim Bölümü'nden mezun oldu.
15 Ocak 1976'da dünyaya gelen Zara, asıl adıyla Neşe Yılmaz, 48 yaşında.
1991'de, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" kategorisinde Türkiye birincisi oldu. İki yıl sonra, 1993'te aynı yarışmaya yeniden katıldı ve birinci olarak başarıyı tekrarladı. 1996'da TRT'nin düzenlediği "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavını kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" ünvanıyla kariyerine başladı. Aynı yıl, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Yunus Emre Müzikali"nde Yunus Emre'nin sevdiği kız Amber rolüyle ve solist olarak yer aldı.
Konservatuar eğitiminden önce Türk Sanat Müziği ve Batı Müziği tarzlarında amatör olarak birçok konser verdi. 1998'de ilk albümü "AVUNTU"yu çıkardı ve bu albümle "Yılın Umut Veren Kadın Sanatçısı" ödülünü kazandı. Ardından 2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında dört kez üst üste "En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı" Altın Kelebek ödüllerini aldı. 2007'de kendi müzik şirketi olan "ZR Müzik"i kurdu.
2009-2011 yılları arasında Oktay Kaynarca ile birlikte sundukları "Salı Sefası" adlı programı iki sezon boyunca tv8 kanalında yayınladı. Ayrıca sinema filmlerinde rol aldı, bunlar arasında 'Eylül Fırtınası' ve 'Deli Yürek-Boomerang Cehennemi' bulunmakta.
TRT'de "Zamanı Geldi" adlı programı sundu ve 2006 Ramazan ayında ATV'de "Tanrı Misafiri" adlı sahur programını yönetti. "Türkünü Söyle" isimli yarışmada jüri üyesi olarak görev aldı.
2008'de ZR Müzik'ten "Bahar" adlı albümünü piyasaya sundu ve 2011'de "Hazine" adlı albümüyle kendi müzik şirketi ZR Müzik'ten yeni bir albüm çıkardı.
Son olarak, 2012 Temmuz'unda Flamenko tarzını harmanladığı yeni albümüyle müzikseverlerle buluştu. İstanbul Flamenko 5'lisi ile birlikte hazırladığı bu albümde 11 eser yer alıyor, bunlardan biri olan 'Ben Bir Anayım'ın sözleri Zara'ya aittir.
Zara'nın ilk evliliği, eski plakçısı olan İskender Ulus ile gerçekleşti ancak 2007'de sona erdi. Beş yıl sonra, 2012 Mart'ında, ikinci eşi olan gazeteci-yazar Akif Beki ile evlendi.
Şarkıcı Zara ile gazeteci Akif Beki'nin birlikteliği boşanmayla noktalandı ve 2016 Temmuz'unda hızlı bir şekilde sonuçlandı.
Zara, Aralık 2012'de kız bebek dünyaya getirdi ve ona Dila ismini verdi. Zara’nın şu anki özel yaşantısı hakkında ise çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Sanatçı özel hayatını sessiz, sakin ve gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
ZARA ESERLERİ VE ÖDÜLLERİ
Albümleri:
1998: Avuntu
2000: Boyut
2002: Misafir
2003: Özlenenler
2005: Bülbül-i Şeyda
2005: Zamanı Geldi
2008: Bahar
2011: Hazine
2012: Zara & İstanbul Flamenko 5'lisi
2014: Derin Aşk
2016: Derin Aşk 2
2018: Derin Aşk 3
2020: Derin Aşk 4
Oynadığı diziler:
2003: Gelin - Kanal D
2008: İpsiz Recep - TRT 1
2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - atv
2021: Mavera - TRT 1
Ödüller:
Altın Kelebek Ödülleri -En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist
Altın Kelebek Ödülleri -En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist
Altın Kelebek Ödülleri -En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist
Kral TV Video Müzik Ödülleri- En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı
Altın Kelebek Ödülleri-En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist
Kral TV Video Müzik Ödülleri- En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı
Siyaset Dergisi Ödülleri -Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı
Kral TV Video Müzik Ödülleri - En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı
Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist
Siyaset Dergisi Ödülleri - Yılın Türk Halk Müziği Kadın Sanatçısı
Karadeniz Vakfı Ödülleri - Yılın En Başarılı Halk Müziği Kadın Sanatçısı
MGD 22. Altın Objektif Ödülleri -En İyi Albüm (Derin Aşk 2)