Zara, Türkiye'den çekiliyor mu? Ünlü giyim devinden yanıt geldi

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Zara, Türkiye'den çekiliyor mu? Ünlü giyim devinden yanıt geldi

İspanyol perakende devi Inditex, Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho ve Bershka markalarıyla Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor. Son zamanlarda ortaya atılan 'Türkiye piyasasından çekiliyor' söylentilerine şirketten yapılan açıklamayla yanıt geldi.

İspanya'nın önde gelen hazır giyim şirketi Inditex, Türkiye pazarından çekilme söylentilerine net bir dille cevap verdi. Şirketin Türkiye'deki yöneticileri, Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanan bir haberde, Türkiye operasyonlarının devam edeceğini ve hem üretim hem de satış noktalarında genişleme planlarına sahip olduklarını vurguladılar.

DÜNYANIN 13’ÜNCÜ ZENGİNİ

Forbes 2023 sıralamasına göre 77.3 milyar dolarlık servetiyle dünya genelinde 13. sırada yer alan Amancio Ortega'nın kurucusu olduğu Inditex, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho ve Bershka gibi tanınmış markaları bünyesinde barındırıyor. Türkiye'de artan üretim maliyetleri nedeniyle piyasadan çekileceği yönünde spekülasyonlar olsa da, şirket yetkilileri bu iddiaları yalanladı.

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Açıklamada, "Türkiye, stratejik konumu ve yüksek kaliteli üretim kapasitesiyle Inditex için kilit bir pazar konumundadır. İspanya'ya olan yakınlığı ve uzun süredir devam eden iş birliklerimiz sayesinde, Türkiye'deki varlığımızı güçlendirmeye ve genişletmeye kararlıyız. Bu yıl içerisinde mevcut 14 mağazamızı yenileyecek, 10 yeni mağaza açarak büyümemizi sürdüreceğiz" denildi ve Türkiye'deki tedarikçiler ve çalışanlarla güçlü bir bağ kurulduğu vurgulandı.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TEDARİKÇİ

Inditex için kritik bir üretim merkezi olan Türkiye, pandemi sonrası artan bir eğilimle şirketin en önemli tedarik kaynaklarından biri haline geldi. Yetkililer, Türkiye'nin sağlam üretim altyapısının ilk üç tedarikçi arasında yerini aldığını ve bu süreçte iş birliğinin daha da güçleneceğini belirtti. Türkiye'den yapılan alımların, devam eden pandemi koşullarına rağmen istikrarlı bir artış gösterdiği vurgulandı.

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