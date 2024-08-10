Zara Türkiye'den çıkıyor mu sorusuna en tepeden cevap geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zara Türkiye'den çıkıyor mu sorusuna en tepeden cevap geldi

Zara, Massimo Dutti, Pull&Beer, Oysho ve Bershka'yı bünyesinde bulunduran İspanyol perakende grubu Inditex, ‘Türkiye’den gidiyorlar’ iddialarına ‘Kalıcıyız’ diyerek yanıt verdi.

İspanya merkezli dünyanın en büyük hazır giyim perakende grubu olarak bilinen Inditex, Türkiye'den ayrılacaklarına dair iddiaların aksine, Türkiye'deki varlıklarını sürdüreceklerini ve bu ülkede kalıcı olduklarını vurguladı.

Inditex Türkiye yetkilileri, küçük bir gazeteci grubuyla düzenledikleri toplantıda Türkiye'nin Inditex için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı sayesinde Inditex'in en önemli tedarikçileri arasında yer aldığını ifade eden yetkililer, pandemi döneminden bu yana Türkiye'den yapılan alımların arttığını ve bu iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini açıkladı.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, Inditex, Türkiye'de 186 doğrudan tedarikçi ile çalışıyor. Bu tedarikçilerle ilişkili 847 fabrika bulunurken, dolaylı olarak ilişkili olan 758 fabrika da Inditex'e üretim yapıyor. Türkiye'deki bu üretim tesislerinde toplamda 330 bin 926 kişi istihdam ediliyor.

Yetkililer, Türkiye'nin Çin ve Fas'tan sonra Inditex'in üçüncü büyük tedarikçisi konumunda olduğunu belirtti. Türkiye'de üretilen ürünlerin İspanya'daki merkezlerine ihraç edildiğini ve buradan da dünyanın farklı ülkelerindeki mağazalara dağıtıldığını eklediler.

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