Zara verdiği kiloları geri mi aldı? Kilolarıyla gündemdeydi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zara verdiği kiloları geri mi aldı? Kilolarıyla gündemdeydi

Verdiği kilolarla tüm dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Zara, verdiği kiloları geri mi aldı? Zara’yı son konserinde görenler ünlü ismin kilo aldığına dair yorumlarda bulundu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, sahne tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Kilo verdikten sonra iddialı seçimlerde bulunan şarkıcı Zara'nın tarzı takipçilerini ikiye böldü.

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“SADECE SESLE OLMUYOR”

Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz aylarda 9 kio veren Zara'nın tarzına "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım yani sahne şovu da önemli yani bence çok güzel görünüyor da çok şaşırdım" yorumunda bulunmuştu.

Son olarak Samsun’da konser veren Zara iddialı bir kıyafet tercih etmişti. Ünlü şarkıcının görümüne sosyal medyadan yorum yağdı.

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“ÇOK YAZIK KENDİNİ BÖYLE GÖSTERME ÇABANA”

Zara’yı görenler verdiği kiloları geri aldığını söylerken bazı sosyal medya takipçileri ise paylaşılan videolar ve fotoğraflar arasında fark olduğunu iddia ettiler.

Zara'nın paylaşımlarına "Photoshop abartılmış", "Kilo aldınsa aldın neden fotoğrafları filtreledin", "Çok yazık kendini böyle gösterme çabana", "Ne gerek var fotoşopa" yorumlar yapıldı.

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