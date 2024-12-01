Zara’da yan yana iki göl kar yağışıyla hayran bıraktı

Yaz aylarında iki farklı su rengiyle dikkat çeken Ağgöl ve Karagöl, kış mevsiminde ise karla bütünleşerek eşsiz bir güzelliğe büründü. Çukur bir alanda bulunan ve "doğanın iki gözü" olarak anılan bu göller, dron ile görüntülendi.

GÖRÜLMEYE DEĞER İKİ FARKLI GÖL

Göllerin görülmeye değer olduğunu ifade eden köy sakinlerinden Bekir Başar, "Hava şartlarından dolayı Ağgöl'ün suyu siyahımsı gözüküyor ama normal şartlar da masmavi gökyüzünü andıran bir suyu var. Hafif tuzlu bir suyu vardır. İçerisinde sazan ve gümüş dediğimiz balıklar vardır.

Derinliği ortalama 16 metre kadardır. Güzel bir gölümüzdür. Görülmesi gereken bir yerdir. Karagöl'ün göründüğü gibi simsiyah bir rengi vardır. Adının hakkını veren bir göldür. Zemini de simsiyah olduğu için dalgıçlarımız burada bir araştırma yapamadılar. Derinliğini bilmiyoruz.

Gümüş ve sazan dediğimiz balıklar burada da mevcut. Burada ki balıklar Ağgöl'e göre daha iri. İki göl arasında 100 metre gibi bir mesafe olmasına rağmen Karagöl'ün suyunun simsiyah Ağgöl'ün suyunun ise masmavi olmasıdır.

Zeminden bir birine bağlantılı olup olmadığını bilmiyoruz. Göllerimiz çukurda. Turistlerimiz buraya gelerek fotoğraf çekiyorlar" dedi.