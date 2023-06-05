Zarf çetesi iş başında. Kavga çıktı düğün konvoyunu taşladılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde düğün konvoyunu önünü kesen zarf çetesi ortalığı birbirine kattı. Bıçaklar çekildi havaya ateş açıldı.

Zarf çetesi iş başında. Kavga çıktı düğün konvoyunu taşladılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde düğün konvoyunu önünü keserek para isteyen bir grup genç ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı. Gençlerin belinden bıçak çıkardığı ve havaya ateş edildiği anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.
Adapazarı ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, düğün konvoyunun önünü keserek para isteyen bir grup genç ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik neticesinde havaya ateş edilerek gençlerin kaçması beklenirken ortalık bir anda savaş alanına döndü. Gençlerin belinden bıçak çıkarıp ellerine taş alarak karşılık vermeye çalıştığı olay anları ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, gençlerin koşuşturması, havaya ateş edilmesi, genlerin belinden bıçak çıkartması ve taş alması, gençlerden birinin otomobil içinde bulunan bir kişiye defalarca yumruk atması yer alıyor.

cete1.jpg

cete2.jpg

cete3.jpg

cete55667.jpg

ceette4556.jpg

iiiiicetet77.jpg

Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
74 yaşındaki Dursun Özbek'e hiç yakışmadı! Gürel Yurttaş Fenerbahçe maçı sonrası yaşananları yazdı Spor
74 yaşındaki Dursun Özbek'e hiç yakışmadı! Gürel Yurttaş Fenerbahçe maçı sonrası yaşananları yazdı
Şiran’da çekirge istilası. Kapıları pencereleri açamıyorlar, ilaçlama bile fayda etmiyor Güncel
Şiran’da çekirge istilası. Kapıları pencereleri açamıyorlar, ilaçlama bile fayda etmiyor
Android 14 güncellemesini alacak ilk Samsung telefon açıklandı Teknoloji - Otomotiv
Android 14 güncellemesini alacak ilk Samsung telefon açıklandı
Stüdyoya bakın nasıl geldi? Seçimi AKP kazanınca derin bir oh çeken Rasim Ozan Kütahyalı'dan son hareket Spor
Stüdyoya bakın nasıl geldi? Seçimi AKP kazanınca derin bir oh çeken Rasim Ozan Kütahyalı'dan son hareket
Çocuklarını öldürmekten hüküm giymişti... Gerçek 20 yıl sonra bilimle ortaya çıktı Dünya
Çocuklarını öldürmekten hüküm giymişti... Gerçek 20 yıl sonra bilimle ortaya çıktı
Evde bakım maaşı yattı mı? 2023 Haziran ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Keşfet
Evde bakım maaşı yattı mı? 2023 Haziran ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?
6 önemli madde saydı. CHP’nin asi çocuğu Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdı Siyaset
6 önemli madde saydı. CHP’nin asi çocuğu Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdı