Zargana balığı nelere iyi geliyor?

ZARGANA BALIĞININ FAYDALARI
Böbrek faaliyetlerini düzenler.
Kalp atımının düzene girmesini sağlar.
Fosforu göz sağlığı, aynı zamanda kemikler için çok faydalı.
Fosfor, çocuklarda büyüme evresinde ihtiyaç duyulan protein sentezine sahiptir.
ZARGANA BALIĞININ FAYDALARI
Böbrek faaliyetlerini düzenler.
Kalp atımının düzene girmesini sağlar.
Fosforu göz sağlığı, aynı zamanda kemikler için çok faydalı.
Fosfor, çocuklarda büyüme evresinde ihtiyaç duyulan protein sentezine sahiptir.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.