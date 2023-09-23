“Zaten soyan soyana, bir de devlet adına, kamu adına soygunculuk yapmasınlar”

Ali Yazan - Ordu /Yeniçağ

"Sarayın 1 yıllık harcamalarıyla 4 tane havalimanı yapılıyor" diyerek eleştiride bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, ateş püskürdü.

Milletvekili Adıgüzel, konuyla ilgili şu şekilde konuştu;

"Sayıştay raporlarına göre sarayın 2022 yılındaki harcama toplamı tam 5 milyar TL. Eski parayla 5 katrilyon TL. Denizin üzerine yapılan Ordu- Giresun havalimanı 2015 yılında 300 milyon TL'ye mal olmuştu. Bugünkü parayla karşılığı 1 milyar 250 milyon TL civarında. Yani sarayın sadece bir yıldaki harcamalarıyla tam 4 tane Ordu Giresun havalimanı yapılıyor. Benzer bir şekilde Rize-Artvin havalimanından da 4 tane yapılabiliyor.

"4 HASTANE YAPILABİLİYOR"

Ordu'da yeni yapılan 900 yataklı hastanenin maliyeti 1 milyar 300 milyon TL açıklanmıştı. Aynı şekilde sarayın bir yıllık harcamalarıyla 4 tane bu hastaneden yapılıyor.

Fındıkta taban fiyat 82,5 TL açıklanmıştı. Bugünlerde piyasada 100 TL'nin üzerine çıktı. Saray harcamaları fındıkçıya destek olarak verilseydi ne olacağını da söyleyelim; TMO geçen yıl 100.000 ton fındık almıştı. Saray harcamaları buraya kullanılmış olsaydı 2 ton fındığı olan bir vatandaşın cebine 100.000 TL fazla girecekti. Yani ton başına 50.000 TL. İşte devletin parasının nasıl çarçur edildiği, garip gurebanın, çiftçinin, halkın parasının nasıl çarçur edildiğini göstermek için bu kıyaslamaları yaptık.

"TMO HALA ÖDEME YAPMADI"

Hazır fındık demişken; Fındıklı taban fiyatı maliyetin de altında 82,5 TL olarak açıklandı. TMO da üreticiden fındık almaya başladı. Fındık aldı ama parasını halen ödemedi. Yani piyasada 100 TL'nin üzerine çıkmış fındığı 82,5'tan aldı ama parasını hala ödemedi. O üretici bugün manava satsaydı 100 TL'nin üzerinde olacaktı. Aradaki para kimin cebine gidiyor? Ya TMO'nun peşin ödeme yapması lazım ya da ödediği günkü serbest piyasa fiyatı üzerinden ödeme yapması lazım. Manavlar bile fındığı emaneti aldığı zaman ödemeyi yaptığı günkü fındık fiyatı üzerinden ödeme yapıyor. TMO'nun ayrıcalığı nedir? Üreticinin çıkarını koruması gereken kamu kurumu adeta üretici üzerinden kar ediyor. Zaten soyan soyana, bir de devlet adına, kamu adına soygunculuk yapmasınlar."