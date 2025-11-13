Kış mevsiminin gelişiyle birlikte tüm dünyada artış gösteren solunum yolu enfeksiyonları, özellikle ileri yaş ve kronik hastalığı bulunan bireyler için büyük bir risk faktörü olmayı sürdürüyor.

Bilim insanları ve halk sağlığı uzmanları, zatürre ve grip gibi ciddi tablolara yol açan hastalıklardan korunmanın en etkili üç yöntemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Uzmanlar, bu yöntemlerin solunum yolu enfeksiyonlarının yayılımını ciddi ölçüde yavaşlattığını ve ağır hastalık riskini düşürdüğünü ifade etti.

1. Aşılar: En Güçlü Biyolojik Kalkan

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) eski direktörü Dr. Thomas Frieden, aşılamanın, özellikle zatürre (pnömokok) ve mevsimsel gribe karşı geliştirilen aşıların, hayati bir savunma hattı oluşturduğunu ifade etti.

Dr. Frieden, "Grip aşıları, enfeksiyondan tamamen koruyamasa dahi, hastalığın şiddetini ve hastanede yatış oranlarını yüzde 40 ila 60 oranında azalttığını kanıtladı. Zatürre aşıları ise, özellikle 65 yaş üzeri kişilerde ve risk gruplarında, pnömokokal zatürrenin önlenmesinde kritik bir başarı sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden Viroloji Profesörü Sarah Gilbert ise, aşıların sadece bireyi değil, aynı zamanda toplumdaki genel enfeksiyon yükünü de azalttığına dikkat çekti.

Profesör Gilbert, "Yeterli aşılama oranı, virüsün bir sonraki konağa geçiş olasılığını düşürerek, sürü bağışıklığı adı verilen dolaylı korumayı destekledi" diye belirtti.

2. El Hijyeni ve Yüz Temasından Kaçınma

Grip ve zatürreye yol açan patojenler genellikle, kontamine yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin ağıza, buruna veya göze temas etmesiyle bulaşıyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) eski direktörü Dr. Anthony Fauci, el hijyeninin en basit ancak en güçlü korunma yöntemlerinden biri olduğunu vurguladı.

Dr. Fauci, "Virüslerin ellerden solunum yollarına geçişini engellemek için, ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması veya alkol bazlı dezenfektanlarla temizlenmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar, bu basit alışkanlığın solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini yüzde 30'a kadar azaltabileceğini gösterdi" açıklamasını yaptı.

3. Yaşam Tarzı Düzenlemeleri: Bağışıklığı Güçlendirme

Zatürre ve gribe yakalanma riskini artıran en önemli faktörlerden biri, zayıflamış bağışıklık sistemi olarak öne çıktı.

Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nden İmmünoloji Uzmanı Dr. Drew Weissman, yeterli ve kaliteli uykunun, dengeli beslenmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin, bağışıklık sisteminin etkinliğini doğrudan etkilediğini ifade etti.

Dr. Weissman, "Kronik stres, uyku eksikliği ve yetersiz beslenme, vücudun patojenlere karşı ürettiği antikor ve T hücrelerinin sayısını ve işlevini olumsuz etkiledi. Bağışıklık sistemi optimize edildiğinde, hastalıkla mücadele gücü artıyor ve iyileşme süresi kısalıyor" dedi. Ayrıca sigara kullanımının solunum yollarına verdiği kalıcı hasarın zatürre riskini belirgin şekilde yükselttiği bilimsel verilerle desteklendi.