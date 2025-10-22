ABD'li Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Anthony S. Fauci, 1918'deki İspanyol Gribi salgınında bile ölümlerin çoğunun ikincil bakteriyel zatürreden kaynaklandığını ifade etti.

Tüm dünyada özellikle risk grupları için hayati tehlike oluşturan zatürre (pnömoni) ile mücadelede bilim dünyası, etkinliği kanıtlanmış üç temel direğe dikkat çekti.

Son yıllarda aşı teknolojilerindeki ilerlemeler ve küresel salgın deneyimlerinin ışığında, enfeksiyonun önlenmesi ve tedavisinde en kritik unsurlar; uygun aşılama, ileri düzey hijyen ve güçlü bir genel sağlık rejimi olarak belirlendi.

AŞILAR SAVUNMANIN ÖN CEPHESİ

Hastalığa yol açan başlıca etkenlerden olan zatürre (pnömokok) bakterisine karşı geliştirilen konjuge aşılar, bilimsel araştırmaların odağında yer aldı. Merck tarafından yetişkinler için geliştirilen ve 21 farklı serotipi hedef alan V116 gibi yeni nesil aşı adayları, özellikle yaşlı nüfusta görülen invaziv pnömokokal hastalıkların önemli bir bölümüne karşı koruma sağlama potansiyelini taşıyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından geliştirme süreci hızlandırılan bu tür aşılarla ilgili yorum yapan, eski ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony S. Fauci, geçmiş salgınlardan önemli bir ders çıkarıldığını vurguladı.

Dr. Fauci, 1918-1919 İspanyol Gribi salgını üzerine yapılan araştırmalara atıfta bulunarak, ölümlerin büyük çoğunluğunun doğrudan viral enfeksiyondan ziyade, virüsün açtığı yoldan akciğerlere sızan ikincil bakteriyel zatürreden kaynaklandığını açıkça ifade etti. Bu durum, özellikle virüs kaynaklı enfeksiyonlar sırasında bakteriyel zatürreye karşı korunmanın hayati önem taşıdığını gösterdi.

TEMİZLİK VE BESLENME GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIĞIN ANAHTARI

Aşılamanın yanı sıra, küresel sağlık uzmanları ikinci ve üçüncü temel adımların önemini sıklıkla dile getirdi. ABD merkezli nöroşirürji uzmanı ve tıp muhabiri Dr. Sanjay Gupta, halk sağlığı girişimlerinde kişisel hijyen ve yaşam tarzı faktörlerinin zatürre riskini azaltmadaki kritik rolüne odaklanılması gerektiğini belirtti.

Bilimsel yayınlar, el hijyeni, doğru öksürme/hapşırma teknikleri ve genel temizlik uygulamalarının, zatürreye yol açan solunum yolu patojenlerinin yayılmasını ciddi ölçüde azalttığını ortaya koydu. Ayrıca, sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve düzenli fiziksel aktivite ile desteklenen güçlü bir bağışıklık sisteminin, zatürreye karşı vücudun doğal savunma mekanizmasını pekiştirdiği ve hastalığın şiddetini düşürdüğü bilimsel olarak kanıtlandı.

Uzmanlar, zatürreden korunmada tek bir çözümün var olmadığını, aşılar, hijyen önlemleri ve bağışıklık sistemini destekleyen yaşam tarzı unsurlarının bir arada uygulanmasının hastalığa karşı en kapsamlı ve etkili "duvarı" oluşturduğunu dile getirdi.