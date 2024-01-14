Zavadanak deyip muhtar adayı oldu

Kaynak: İHA
Zavadanak deyip muhtar adayı oldu
Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası söylediği ‘zavadanak çarptı’ sözüyle sosyal medyada fenomen olan Bekir Varol muhtar adayı oldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasından sonra Bekir Varol isimli vatandaş kaza sırasında aracına çarpan sürücüye "Coronadan mı kaçıyordun" diyerek ve trafik polisine de "Zavadanak çarptı" diyerek sosyal medyada fenomen haline gelmişti. Bekir Varol, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde oturduğu köy olan Seydiler Mahallesinden muhtar adayı olduğunu açıkladı.

“PROBLEMLERİ ZAVADANAK ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIM”

Bekir Varol yaptığı açıklamada, Annesinin köyü olan Seydiler Köyü’nden muhtarlığa aday olma kararı aldığını ve elindeki sosyal medya gücünü de kullanarak köyümün yol, su, elektrik gibi problemleri zavadanak çözüme kavuşturacağını söyledi. Varol, “Seydiler’in yaşanabilir bir yer değil yaşanmaktan zevk alınan bir yer olması için köylülerimden destek bekliyorum. Sandığa geleceksiniz. Oylarınızı zavadanak kullanacaksınız. Güzel bir yaşama zavadanak merhaba diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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