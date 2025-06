'Zayıf bir saldırıydı, haber verdiğiniz için teşekkürler' İran'ın misillemesi sonrası Trump'tan ilk açıklama

TRUMP’TAN İRAN’IN MİSİLLEME SALDIRISINA YANIT: “TEBRİKLER DÜNYA, BARIŞ ZAMANI”

İran’ın, ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne düzenlediği misilleme saldırısının ardından, ABD eski Başkanı Donald Trump bir açıklamada bulundu. Trump, İran’ın saldırısını “zayıf” olarak nitelendirdi ve saldırının herhangi bir can kaybına yol açmadığını söyledi.

NUKLEER TESİS SALDIRISINA KARŞILIK GELEN MİSİLLEMEYE AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya karşılık olarak İran’ın Katar’daki ABD üssüne düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran’ın verdiği cevabın “çok zayıf” olduğunu ve bu yanıtı beklediklerini ifade etti. Ayrıca, İran’ın önceden bilgi vermesi sayesinde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

“İRAN RESMİ OLARAK ÇOK ZAYIF BİR KARŞILIK VERDİ”

Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımlarla İran’ın saldırısına dair görüşlerini dile getirdi. İlk paylaşımında, “İran, nükleer tesislerini imha etmemize resmi olarak çok zayıf bir karşılık verdi ki biz de bunu bekliyorduk ve çok etkili bir şekilde karşılık verdik. 14 füze ateşlendi - 13’ü düşürüldü ve 1’i ‘serbest bırakıldı’ çünkü tehdit edici olmayan bir yöne doğru gidiyordu,” dedi.

Trump açıklamasına şöyle devam etti: “Hiçbir Amerikalının zarar görmediğini ve neredeyse hiç hasar meydana gelmediğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. En önemlisi, tüm bunları ‘sistemlerinden’ çıkardılar ve umarım daha fazla nefret olmayacak. İran’a bize erken haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum, bu sayede hiçbir can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı. Belki de İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail’i aynı şeyi yapması için şevkle teşvik edeceğim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!”

KATAR EMİRİ’NE TEŞEKKÜR MESAJI

Trump, ikinci paylaşımında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye teşekkür ederek, “Bugün Katar’daki Amerikan Üssü’nde meydana gelen saldırıyla ilgili olarak, hiçbir Amerikalının ölmemesi ya da yaralanmamasının yanı sıra, çok daha önemlisi, hiçbir Katarlının da ölmediğini ya da yaralanmadığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum,” ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamalarını “Tebrikler dünya, barış zamanı!” mesajıyla sonlandırdı.

SALDIRILARIN ARKA PLANI

ABD, cumartesi sabahı erken saatlerde İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Trump, saldırıların ardından İran’ın nükleer programının merkezindeki tesislerin “tamamen yok edildiğini” iddia etti. Ancak, İran makamları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından yayımlanan raporlar, bu tesislerde bu düzeyde bir hasarın oluşmadığını bildirdi. ABD'nin saldırısının boyutları henüz netlik kazanmış değil.

İran ise bu akşam saatlerinde gerçekleştirdiği “Fetih Müjdesi” adı verilen harekâtla ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nü hedef aldı.

BÖLGENİN EN BÜYÜK ASKERİ ÜSSÜ HEDEF ALINDI

El-Udeyd Hava Üssü, yaklaşık 8 bin Amerikan askeri personeli ile Orta Doğu’daki en büyük ABD askeri üslerinden biri olarak biliniyor. ABD merkezli The New York Times gazetesi, İran’ın saldırıdan önce Katarlı yetkilileri bilgilendirdiğini ve bu sayede can kaybının önüne geçildiğini yazdı. İran, saldırının ardından üssün “yok edildiğini” ileri sürdü.