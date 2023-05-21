Zayıf dolaşan kan neyin habercisi

Zayıf kan dolaşımı en çok bacakları etkiler ve varisli damarlara, bacaklarda ağırlık hissine ve ayak bileklerinde ve baldırlarda şişmeye yol açar. Kötü dolaşım, etkilenen damarlara bağlı olarak kalp krizine, felce, böbrek yetmezliğine ve yürüme güçlüğüne yol açabilir.

Kan ve organları oluşturan hücreler arasındaki alışveriş, küçük atardamarlar küçük damarlar bağlayan çok ince damarlar olan kılcal damarlar ağı seviyesinde gerçekleşir. Damarlar ve atardamarlar kanın vücudu dolaşmasını sağlar. Organlar, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan oksijeni ve tüm besin maddelerini kan yoluyla alırlar ve atıkları yine kan yoluyla dışarı atılır.

NEDEN KAN DAMARDA ZAYIF DOLAŞIR?



Genel olarak hareketsiz yaşam nedeniyle kan zayıf dolaşır. Bunun nedenleri ise şöyledir:



Kalıtsal faktör

Hareketsiz yaşam tarzı

Fazla kilo ve obezite

Sigara içmek

Çok sık uçağa binmek

Araba kullanmak

Yüksek tansiyon

BELİRTİLERİ



Bazı fiziksel işaretler, zayıf kan dolaşımını hakkında size ipuçları verebilir. İşte bazen görünür ve bazen sadece içsel olarak hissedilen o belirtiler:

Kalp krizi

Bacaklarda ağırlık hissi

Şişlikler

Flebit

Yüksek tansiyon

İskemik inme veya beyin enfarktüsü

Karıncalanma

Kaşıntı

Ağrılar ve kramplar

Olağandışı yorgunluk