Zayıf insanlar neden zayıf

Pek çok kilolu insan zayıflamak isterken bazıları hayatının hemen her evresinde zayıf kalmayı başarır. Peki, bu nedendir? İşte yanıtı…

Zayıf insanlar neden zayıf

Zayıf insanlar neden zayıf

Zayıf insanlara gıpta ile bakmakla zayıflanmıyor. Hayatımıza adapte etmemiz ve kendi vücudumuzla benimsememiz gereken bir çok sağlıklı adım var. Her şey bizde bitiyor kafamızda sadece. İşte size birçok zayıf insanın hayatına eklediği ve düzenli olarak uyguladığı ipuçları:

Sağlıklı görünmek ilk kural olmalı.
Diyet programlarının uzun bir maraton olduğunu unutmamalı.
Güne mutlaka bitki çayı içerek başlanmalı.
Kahveleri yoğun kremalı içmeli.

Kabak yemek en doğrusu

Asla paketli baharat kullanmamalı.
Atıştırmalıklardan uzak durulmalı.
Etler az pişmiş tüketilmeli.
Gazlı içeceklerden kesinlikle uzak durulmalı
Makarna keyfinden vazgeçilmemeli.
Açken alışverişe çıkmayın
Izgara ürenleri tercih edilmeli

Baharatları sık kullanmalı
Su yanımızdan eksik edilmemeli

Hazır yiyecekler satın alınmamalı
Sağlıklı içeceklerle kalp sağlığı desteklenmeli.
Alış verişlere hafta içi erken saatlerde gidilmeli
Restoran tuzaklarına düşülmemeli.

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