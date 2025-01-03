Zayıflama çaylarına karşı kritik uyarı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, zayıflama çaylarının kalıcı sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirterek, "Bu ürünler, kalp krizi, inme, nöbet, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Maalesef, toplumda bitkisel ürünlere yönelik yanlış bir "güven" algısı var. Ancak bu ürünlerin içeriği kontrol edilmediği sürece, sağlık sorunları kaçınılmazdır" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan yazılı açıklamasında "Zayıflama ürünleri ve özellikle zayıflama çayları ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Ruhsatsız ve kontrolsüz bir şekilde piyasaya sürülen bu ürünler, halk sağlığına ciddi tehdit oluşturuyor. Ruhsatlandırma ve denetim süreçleri düzene girmediği sürece, bu tür ürünler ölüm saçmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMDA BİTKİSEL ÜRÜNLERE YÖNELİK YANLIŞ BİR "GÜVEN" ALGISI VAR"

Zayıflama çaylarının müshil ve idrar söktürücü etkileriyle vücutta ciddi sıvı kaybına yol açtığını ve bunun da kalıcı sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Saydan, "Bu ürünler, kalp krizi, inme, nöbet, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Maalesef, toplumda bitkisel ürünlere yönelik yanlış bir "güven" algısı var. Ancak bu ürünlerin içeriği kontrol edilmediği sürece, sağlık sorunları kaçınılmazdır" dedi.

"TOPLUM BİLİNÇLENMELİ, DENETİMLER ARTMALI"

Saydan, tüketicilerin reklamların yanıltıcı ifadelerine aldanmamaları gerektiğini de vurgulayarak şunları söyledi:

"Ürünlerin üzerindeki ‘yüzde 100 doğaldır’ gibi ifadeler yanıltıcı olabilir. ‘Açlık hissini bastırır, ödem atmaya yardımcı olur, toksinleri temizler’ gibi ifadelerle sunulan bu ürünler sağlığınıza zarar verebilir, hatta ölümlere neden olabilir. Halk sağlığı adına, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması ve denetimlerin sıkılaştırılması şarttır. Ayrıca, bu ürünlerin denetimi ve içerik analizi, etkinlik ve güvenilirlik açısından daha sıkı kontrollerle yapılmalı. Piyasadaki ürünlerin içeriği analiz edilerek belirtilen içeriklerle uyumlu olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu, halk sağlığı için kritik bir gerekliliktir. TEİS olarak tüm vatandaşları sağlıklı ve bilinçli ürün tüketimine davet ediyoruz. Bu tür tehlikeli ürünlerin yaygınlaşmaması adına bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılarak doktor tavsiyesiyle eczanelerden verilmesi sağlanmalı."