Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, kullandığı Mounjaro isimli zayıflama iğnesi yüzünden kör kalma riskiyle karşı karşıya. İlaç yüzünden görme kaybı yaşadığını belirten Williams, ilacı bırakmayı ise düşünmüyor.

Şarkıcının durumu her geçen gün daha da ciddileşiyor.

51 yaşındaki şarkıcı, görme yetisinin hızla bozulduğunu belirttiği açıklamasıyla hayranlarını endişelendirdi.

Williams, durumun hızla kötüleştiğini vurgulayarak, “Bir süredir bulanık görüyorum ve her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bunun yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum; Mounjaro’nun etkisi olabilir” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, sahnede artık hayranlarının yüzlerini net olarak seçemediğini de belirtti. Kör kalma riski olmasına rağmen iğneleri bırakmayı düşünmediğini söyleyen Williams, ilacın kendisine mental olarak iyi geldiğini ve son 10 yılda ruhsal olarak toparlandığını ifade etti:

“Yıllardır ruh sağlığım iyi değildi. Şimdi disiplinli yaşıyorum, spor yapıyorum, kendime bakıyorum.”

İLAÇLA İLGİLİ BUGÜNE KADAR 296 GÖZ ŞİKAYETİ KAYDEDİLDİ

İngiltere’deki ilaç düzenleme kurumuna, Mounjaro ve benzeri ilaçlarla ilgili bugüne kadar 296 göz rahatsızlığı şikâyeti iletildiği ve bunların 164’ünde doğrudan görme kaybı bildirildiği kaydedildi.

Uzmanlar, bu tür zayıflama iğnelerinin ciddi yan etkiler doğurabileceğine dikkat çekiyor ve kullanıcıların hekim gözetiminde kullanmaları gerektiğini belirtiyor.