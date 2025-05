Zayıflatan ve kalbi güçlendiren 2 besin! Sofraların gizli kahramanları

Kardiyovasküler hastalıklar, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, her yıl yaklaşık 17,9 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan, obezite oranları da alarm verici bir şekilde artıyor; WHO, 2022 itibarıyla dünya nüfusunun %13’ünün obez olduğunu bildirdi. Ancak, doğru beslenme alışkanlıklarıyla hem kalp sağlığını korumak hem de sağlıklı bir kiloda kalmak mümkün.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, yulaf ve somon gibi iki besinin bu konuda çifte fayda sağladığını gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi ve Amerikan Kalp Derneği (AHA) uzmanlarının da desteklediği bu besinler, lif, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlarla dolu yapılarıyla hem kilo kontrolüne yardımcı oluyor hem de kalp-damar sağlığını güçlendirdi.

YULAF: LİFİN VE TOKLUĞUN GÜCÜ

Yulaf, kalp sağlığı ve kilo kontrolü için en çok önerilen besinlerden biri. The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir meta-analiz, yulaf tüketiminin LDL (kötü) kolesterol seviyelerini %7 oranında düşürdüğünü ve tokluk hissini artırarak kalori alımını azalttığını ortaya koydu.

Yulaf, beta-glukan adı verilen çözünür bir lif türü içeriyor; bu lif, kolesterolün bağırsaklarda emilimini azaltarak kalp hastalığı riskini düşürdürdü. Ayrıca, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini dengeliyor ve uzun süre tokluk sağlıyor, böylece atıştırmalıklara olan ihtiyacı azalttı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Yulaf, hem uygun fiyatlı hem de çok yönlü bir besin. Kahvaltıda veya ara öğünlerde tüketildiğinde, hem kilo kontrolüne hem de kalp sağlığına katkıda bulunur” dedi.

Yulafı yoğurt, taze meyveler veya bir avuç cevizle birleştirerek besin değerini artırabilirsiniz.

SOMON: OMEGA-3’ÜN KALP DOSTU ETKİSİ

Somon, omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir balık türü olarak kalp sağlığında kritik bir rol oynadı.

The Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, haftada iki porsiyon yağlı balık (örneğin somon) tüketiminin kalp krizi riskini %36 oranında azalttığını gösterdi.

Omega-3 yağ asitleri, trigliserit seviyelerini düşürerek, kan basıncını dengeleyerek ve damar iltihabını azaltarak kalp-damar sistemini korudur. Aynı zamanda, somon yüksek protein içeriğiyle tokluk sağlıyor ve kas kütlesini koruyarak kilo verme sürecini destekledi.

New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nden kardiyolog Dr. Valentin Fuster, “Somon, kalp sağlığı için en etkili besinlerden biri. Omega-3’ler, damar sertliğini önleyerek uzun vadeli kardiyovasküler faydalar sunar” dedi. Ancak, somonun faydalarından tam anlamıyla yararlanmak için ızgara, fırın veya buharda pişirme gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmeli; kızartmadan kaçınılmalı.

BİLİMSEL BULGULAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Yulaf ve somonun etkileri, sadece tekil çalışmalarla sınırlı olmadığının altı çizildi. The Lancet’te yayımlanan bir araştırma, lif açısından zengin diyetlerin kalp hastalığı riskini %15-30 oranında azalttığını doğruladı.

Yulaf, bu lif kaynaklarının başında geliyor. Benzer şekilde, AHA, omega-3 yağ asitlerinin kalp ritim bozukluklarını önlemede etkili olduğunu ve somon gibi yağlı balıkların haftada en az iki kez tüketilmesini önerdi.

Londra’daki King’s College’dan beslenme uzmanı Dr. Sarah Berry, “Yulaf ve somon, anti-inflamatuar özellikleriyle hem metabolik sağlığı iyileştiriyor hem de kilo yönetimini kolaylaştırıyor. Bu besinler, sürdürülebilir bir diyetin temel taşları olabilir” dedi. Ayrıca, somonun D vitamini ve selenyum gibi mikro besinler açısından zengin olması, bağışıklık sistemini destekleyerek genel sağlığa katkıda bulundu.

NASIL TÜKETİLMELİ? PRATİK ÖNERİLER

Uzmanlar, bu besinlerin düzenli ve dengeli bir şekilde tüketilmesinin önemini vurguladı.

İşte yulaf ve somonu diyetinize dahil etmenin yolları:

Yulaf: Kahvaltıda yulaf lapası hazırlayın; tarçın, muz veya böğürtlen ekleyerek lezzetlendirin. Ara öğünlerde yulaflı smoothie’ler veya ev yapımı enerji barları deneyin. Günde 3-5 gram beta-glukan almak için yaklaşık 40-50 gram yulaf yeterli.

Somon: Haftada 2-3 porsiyon (her biri 100-150 gram) somon tüketin. Izgara somonu roka salatası ve zeytinyağı ile servis edebilir veya fırında sebzelerle birlikte pişirebilirsiniz. Konserve somon, bütçe dostu bir alternatif olabilir; ancak tuz içeriğine dikkat edin.

Cleveland Clinic’ten diyetisyen Julia Zumpano, “Bu besinleri diyetinize eklerken, işlenmiş gıdalardan ve şekerli içeceklerden uzak durmak kritik. Yulaf ve somon, Akdeniz diyeti gibi kalp dostu beslenme modelleriyle uyumlu” dedi.

Akdeniz diy diyetinin, kalp sağlığını desteklediği ve kilo kontrolüne yardımcı olduğu kanıtlanmış bir model olduğu biliniyor.

KALP VE KİLO DOSTU BİR YAŞAM İÇİN

Yulaf ve somon, hem lezzetli hem de sağlık dolu seçenekler sunarak hem kalbinizi hem de kilonuzu korumanıza yardımcı olabilir. Circulation dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu besinlerin düzenli tüketiminin kardiyovasküler olay riskini azalttığını ve metabolik sendromu önlediğini gösterdi. Ancak, uzmanlar, bu besinlerin tek başına mucize yaratmayacağını, dengeli bir diyet ve düzenli fiziksel aktiviteyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Walter Willett, “Beslenme, kalp sağlığı ve kilo kontrolü için bir yapbozun parçası. Yulaf ve somon, bu yapbozun en değerli parçalarından” dedi.