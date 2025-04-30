Zayıflayacağım derken ölebilebilirsiniz! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Son yıllarda zayıflama iğneleri, özellikle Ozempic ve Wegovy gibi GLP-1 reseptör agonistleri, obezite ve tip 2 diyabet tedavisinde çığır açtı.

Sosyal medyanın ve ünlülerin etkisiyle hızla yayılan bu iğneler, iştahı azaltarak ve tokluk hissini artırarak kilo kaybını teşvik etti. Ancak, Kanada’daki Alberta Üniversitesi’nin son araştırmaları ve dünya çapındaki uzmanların uyarıları, bu iğnelerin kontrolsüz kullanımının kalp ve kas sağlığını ciddi şekilde tehdit edebileceğini ortaya koydu.

Kalp ritim bozukluklarından kas erimesine, “Ozempic yüzü” olarak bilinen estetik çökmelerden pankreatit riskine kadar, bu iğnelerin gölgesindeki riskler alarm verdi.

ZAYIFLAMA İĞNELERİ: NASIL ÇALIŞIYOR?

Zayıflama iğneleri, vücudun doğal GLP-1 (glukagon benzeri peptid-1) hormonunu taklit ederek çalıştı.

ABD’deki Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan endokrinolog Dr. Beverly Tchang, “Bu ilaçlar, pankreasın insülin üretimini artırıyor, mide boşalmasını yavaşlatıyor ve beyne tokluk sinyalleri gönderiyor. Bu, kalori alımını azaltarak kilo kaybını hızlandırıyor” dedi.

The Lancet’ta yayımlanan bir çalışma, semaglutid (Ozempic’in aktif maddesi) kullanan bireylerin 68 haftada ortalama yüzde 15 kilo kaybı yaşadığını gösterdi. Ancak bu hızlı kilo kaybı, beraberinde ciddi sağlık risklerini de getirdi.

KALP SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ÇELİŞKİLİ ETKİLER

Zayıflama iğnelerinin kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkileri, bilim dünyasında tartışma konusu.

Nature Medicine’da yayımlanan bir araştırma, GLP-1 ilaçlarının kalp damar hastalıkları, pıhtılaşma ve felç riskini yüzde 20 azalttığını ortaya koydu. Ancak, Kanada’daki Alberta Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jason Dyck liderliğinde The Lancet’ta yayımlanan bir çalışma, semaglutidin kalp kaslarında küçülmeye yol açabileceğini gösterdi.

Dyck, “Ozempic gibi ilaçlar, farelerde iskelet kaslarında yüzde 8’lik bir kayba neden oldu. İnsanlarda da benzer etkiler görülürse, kalp hastalığı olanlar için ciddi riskler oluşabilir” uyarısında bulundu.

KAS ERİMESİ VE “OZEMPİC YÜZÜ” ALARMI

Zayıflama iğnelerinin en çarpıcı yan etkilerinden biri, kas kütlesinde kayıp ve yüzde çökme olarak bilinen “Ozempic yüzü”.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanları, “Kontrollü olmayan dozlarda bu iğneler, yağ yerine kas kütlesini hedef alabiliyor. Bu, yüzde sarkma ve çökme gibi estetik sorunlara yol açıyor” açıklamasını yaptı.

JAMA’da yayımlanan bir analiz, GLP-1 ilaçlarının kas yıkımını hızlandırabileceğini ve bu durumun uzun vadede metabolik sağlığı olumsuz etkileyebileceğini gösterdi.

İngiltere’deki Loughborough Üniversitesi’nden spor fizyoloğu Dr. Keith Baar, “Kas kaybı, sadece estetik bir sorun değil; diyabet ve kalp hastalığı riskini artıran metabolik bir tehdit” dedi.

Uzmanlar, bu iğnelerin mutlaka diyet ve direnç egzersizleriyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

DİĞER RİSKLER: SİNDİRİM SORUNLARI VE PANKREATİT

Zayıflama iğnelerinin gastrointestinal yan etkileri de ciddi bir endişe kaynağı. JAMA’da yayımlanan bir çalışma, GLP-1 ilaçlarının pankreatit riskini dokuz kat, bağırsak tıkanıklığı riskini dört kat artırdığını ortaya koydu.

Dr. Tchang, “Mide bulantısı, kusma ve kabızlık, bu ilaçların en sık görülen yan etkileri. Ancak nadir de olsa pankreatit ve safra taşı gibi ciddi komplikasyonlar görülebiliyor” dedi. Ayrıca, kemirgen çalışmalarında tiroid kanseri riskine işaret eden bulgular, insanlarda uzun vadeli risklerin araştırılmasını gerektirdi.

Uzmanlar, medüller tiroid karsinomu öyküsü olanların bu ilaçlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: KONTROLSÜZ KULLANIM TEHLİKESİ

Zayıflama iğnelerinin popülerliği, sosyal medya ve ünlülerin etkisiyle hızla artarken, kontrolsüz kullanım ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sahte Ozempic versiyonlarının piyasada dolaştığına dikkat çekerek, bu ilaçların yalnızca doktor reçetesiyle kullanılması gerektiğini vurguladı.

Alberta Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Carla Prado, “Bu ilaçlar mucize değil. Beslenme ve egzersiz olmadan sürdürülebilir sağlık mümkün değil” uyarısında bulundu.

BİLİMSEL KANITLAR VE ALTERNATİFLER

Zayıflama iğnelerinin faydaları, özellikle obeziteye bağlı sağlık sorunlarını azaltmada etkili olsa da, riskler göz ardı edilemez.

The Lancet Public Health’te yayımlanan bir inceleme, dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetiminin obeziteyle mücadelede en sürdürülebilir yöntemler olduğunu doğruladı.

Dr. Walter Willett, “Hızlı kilo verme vaadi sunan iğneler, uzun vadede sağlığa zarar verebilir. Kalıcı sağlık için yaşam tarzı değişiklikleri şart” dedi.

Uzmanlar, bu iğnelerin doktor kontrolünde, diyet ve egzersizle desteklenerek kullanılması gerektiğini vurguladı.

SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN BİLİNÇLİ ADIMLAR

Zayıflama iğneleri, obeziteyle mücadelede umut vaat etse de, kalp ve kas sağlığı üzerindeki riskleri göz ardı edilemez. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu iğnelerin kontrollü kullanımının önemini ortaya koydu.

Kalp ritim bozuklukları, kas erimesi, pankreatit ve estetik sorunlar gibi yan etkiler, bu yöntemin herkes için uygun olmadığını gösterdi.

Uzmanlar, bir sağlık uzmanına danışarak, dengeli beslenme ve egzersizle desteklenen bir kilo verme planının hem daha güvenli hem de daha sürdürülebilir olduğunu söyledi.