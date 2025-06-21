Zayıflık tutkusunun karanlık yüzü! Bedenin sessiz çığlığı

Anoreksiya nervoza, yalnızca bir yeme bozukluğu değil, aynı zamanda ciddi bir ruhsal sağlık sorunu olarak modern tıbbın en karmaşık hastalıklarından biri.

Yoğun kilo alma korkusu, çarpıtılmış beden algısı ve aşırı kilo kaybıyla karakterize edilen bu hastalık, özellikle ergenlik dönemindeki genç kadınlarda sık görüldü. Ancak uzmanlar, anoreksiyanın her yaş ve cinsiyetten bireyi etkileyebileceği konusunda uyardı. Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, anoreksiyanın biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel faktörlerin karmaşık bir bileşimi olduğunu ortaya koydu.

GENETİK VE BİYOLOJİK KÖKLER

Harvard Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, anoreksiyanın genetik eğilimlerle bağlantılı olduğunu belirtti:

“Ailede yeme bozukluğu, depresyon veya anksiyete gibi psikiyatrik rahatsızlıklar bulunan bireylerde anoreksiya riski belirgin şekilde artıyor.”

Araştırmalar, serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin işlev bozukluklarının, anoreksiyanın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi.

Nature Genetics dergisinde yayımlanan bir çalışma, anoreksiyanın %84’e varan oranda kalıtsal olabileceğini ve 43 farklı gende 128 çok biçimliliğin bu hastalıkla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

PSİKOLOJİK VE SOSYAL TETİKLEYİCİLER

Anoreksiya, genellikle duygusal çöküş, travma veya sosyokültürel baskılarla tetiklendi.

Imperial College London’dan Dr. Helen Croker, sosyal medyanın ve geleneksel medyanın dayattığı “ideal vücut” algısının, özellikle gençlerde anoreksiyayı körüklediğini vurguladı:

“Zayıflığı yücelten görüntüler, bireylerin kendi bedenlerinden memnuniyetsizlik duymasına neden oluyor.”

Araştırmalar, 5-12. sınıf arasındaki genç kızların yaklaşık %50’sinin dergilerdeki ideal vücut imajından etkilendiğini gösterdi. Ayrıca, aile dinamikleri de kritik bir rol oynuyor. Aşırı kontrolcü veya koruyucu ebeveyn tutumları, bireyin yeme davranışını bir kontrol mekanizması olarak kullanmasına yol açabiliyor.

CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ

Anoreksiya, ölüm oranı en yüksek psikiyatrik hastalıklardan biri. American Journal of Psychiatry’de yayımlanan bir çalışmaya göre, anoreksiya hastalarının %5 ila %20’si, açlık, kalp yetmezliği, metabolik çöküş veya intihar gibi nedenlerle yaşamını yitirdi.

Hastalık, kemik yoğunluğunda azalma, kalp ritmi bozuklukları, elektrolit dengesizlikleri ve böbrek yetmezliği gibi ciddi fiziksel komplikasyonlara yol açıyor.

Psikolojik olarak ise depresyon, anksiyete ve obsesif kompülsif bozukluklarla sıklıkla ilişkilendiriliyor.

Kuzey Carolina Üniversitesi’nden bir yeme bozuklukları uzmanı Dr. Cynthia Bulik, “Anoreksiya, kişinin hem bedenini hem de zihnini tahrip eden bir hastalıktır. Erken müdahale olmazsa, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir” dedi.

TEDAVİ: MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM ŞART

Anoreksiyanın tedavisi, biyopsikososyal bir yaklaşım gerektiriyor. İlk adım, hastanın sağlıklı bir kiloya ulaşmasını sağlamak. Ancak bu süreç, yalnızca beslenme planlarıyla sınırlı değil. Psikoterapi, özellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT), hastaların çarpıtılmış beden algısını düzeltmede etkili.

Aile terapisi de, özellikle ergen hastalar için, destekleyici bir çevre oluşturmada kritik bir rol oynadı.

Dr. Walter Willett, “Tedavide başarı, hastanın motivasyonu ve çevresel desteğe bağlı. Ancak hastaların çoğu, hastalığı bir yaşam tarzı olarak gördüğü için tedaviyi reddediyor” dedi.

İlaç tedavisi, anoreksiyanın kendisine değil, eşlik eden depresyon veya anksiyete gibi durumlara yönelik uygulandı.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Uzmanlar, anoreksiyanın erken teşhisinin önemini vurguladı. Hastalığın belirtileri arasında aşırı kilo kaybı, yemek yemeyi reddetme, bol kıyafetlerle vücudu gizleme ve yoğun egzersiz yer aldı. Ancak anoreksik bireyler, genellikle durumlarını inkar ediyor.

Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nden bir uzman Dr. Nigel Brockton, “Anoreksiya, sadece fiziksel bir sorun değil, aynı zamanda derin bir ruhsal çöküş. Toplum olarak, bu hastalığın ciddiyetini anlamalı ve erken müdahale için farkındalığı artırmalıyız” dedi.

FARKINDALIK VE DESTEK

Anoreksiya, kilo kaybından çok daha fazlası; bir ruhsal çöküşün yansıması. Genetik, psikolojik ve sosyal faktörlerin birleşimiyle ortaya çıkan bu hastalık, multidisipliner bir tedavi yaklaşımıyla kontrol altına alınabilir.

Uzmanlar, medyanın ve toplumun zayıflığı yüceltmekten vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Croker, “Gençlere sağlıklı beden algısını öğretmek, anoreksiyayı önlemede en etkili adım” dedi.

Erken teşhis, profesyonel destek ve toplumsal farkındalık, bu sessiz katille mücadelede hayati önem taşıyor.