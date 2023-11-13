Zaynutdinov'a ilk ziyaret Bailly'den. Son halini görenler tanıyamadı

Bakhtiyor Zaynutdinov; Beşiktaş'ın, Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. 37. dakikada Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Kazak futbolcu, hastaneye kaldırılmıştı.



Beşiktaş Kulübü gece geç saatlerde Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık olduğunu açıklamıştı.



Burnuna atel takılan Bahtiyar Zaynutdinov'u ziyaret eden ilk isim Eric Bailly oldu.



Sosyal medya hesabından Kazak futbolcuyla fotoğrafını paylaşan Bailly, "Adamım iyi" mesajı yazdı.