Zaynutdinov'un ısrarı sıkıntı yarattı

Kaynak: Haber Merkezi
Zaynutdinov'un ısrarı sıkıntı yarattı

Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Zenit ve Dinamo Moskova'dan gelen teklifleri geri çevirdi.

Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Zaynutdinov, Rusya'ya dönmek istemediği için bu teklifleri kabul etmedi.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda düşünmediği 26 yaşındaki oyuncu, yıllık 1.2 milyon Euro maaş alıyor.

Beşiktaş, Zaynutdinov'un ayrılığı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Kazak oyuncu, Beşiktaş'a katıldığından beri 37 maçta forma giydi ve bu süreçte 1 gol kaydetti.

Performansı beklentilerin altında kalan Zaynutdinov'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş, oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor ve bu doğrultuda görüşmelerine devam ediyor.

Son Haberler
Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Cerrahpaşalı Halit'inin son hali şakına çevirdi
Cerrahpaşalı Halit'in son haline herkes şaştı kaldı
Fatih Altaylı'dan korkunç iddialar: Galatasaray'da lağım patladı
Galatasaray'da lağım patladı
Trabzonspor'un adı değişti
Trabzonspor'un adı değişti
Saray'ın kadınları
Saray'ın kadınları
Kerkük'te Türk SiHA'sı düşürüldü
Kerkük'te Türk SiHA'sı düşürüldü