Zaynutdinov'un ısrarı sıkıntı yarattı

Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Zaynutdinov, Rusya'ya dönmek istemediği için bu teklifleri kabul etmedi.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda düşünmediği 26 yaşındaki oyuncu, yıllık 1.2 milyon Euro maaş alıyor.

Beşiktaş, Zaynutdinov'un ayrılığı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Kazak oyuncu, Beşiktaş'a katıldığından beri 37 maçta forma giydi ve bu süreçte 1 gol kaydetti.

Performansı beklentilerin altında kalan Zaynutdinov'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş, oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor ve bu doğrultuda görüşmelerine devam ediyor.