Zeblaze'nin yeni akıllı saati Lily 2 Şubat'ta piyasaya çıkıyor

Zeblaze, yeni akıllı saat modeli Lily 2'yi duyurdu. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Lily 2, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Şu anda ön siparişe açılan saatin fiyatı Avrupa'da 34,73 ile 41,48 Euro arasında değişiyor. Bu fiyata ek olarak, yaklaşık 1 Euro civarında bir kargo ücreti bulunmakta. Ancak, ön sipariş verenler için teslimatın Şubat ortasına kadar gerçekleşmeyeceği belirtiliyor. Direkt ithalatla gelen kısıtlamalar nedeniyle, garanti haklarının uygulanması konusunda bazı zorluklar yaşanabilir.

Lily 2, 1,2 inç boyutunda, 390 x 390 piksel çözünürlükte kompakt bir AMOLED ekrana sahip. Ekranın parlaklığı 1.000 cd/m²'ye kadar çıkabiliyor ve Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Ekran dokunmatik olup, kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Sağ tarafta ise ek bir kontrol ünitesi bulunuyor.

UZUN ÖMÜRLÜ BATARYA

Saatin batarya ömrü, tipik kullanımda bir haftaya kadar uzayabiliyor; yoğun kullanımda ise beş günlük bir performans vaat ediyor. Lily 2, telefon işlevleriyle de öne çıkıyor; Bluetooth üzerinden serbest konuşma imkanı sağlıyor ve bağlı bir akıllı telefonun müzik kontrollerini yönetebiliyor. Ayrıca, kalp atış hızını ve kan oksijen seviyesini ölçebilen optik bir sensör de mevcut. Uyku takibi ve günlük aktivite izleme özellikleri kullanıcıların sağlık durumlarını daha yakından takip etmelerine olanak tanıyor. Akıllı saat bildirimleri de ekranda görüntülenebiliyor. Ancak, GNSS modülü bulunmadığı için GPS tabanlı hassas konumlandırma özelliği sunulmuyor.

Bu yeni model, uygun fiyatıyla ve zengin özellikleriyle piyasada kendine yer bulmayı hedefliyor. Tüketiciler, hem tarz sahibi bir tasarım hem de kullanışlı telefon fonksiyonları arayanlar için Lily 2'yi tercih edebilirler.