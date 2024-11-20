Zecurion, TBD Kamu-BİB’27 ve BİMY’31 Bütünleşik Etkinliği’ne Altın Sponsor Olarak Katıldı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen etkinlik, “Yenilikçi ve Yeşil (Y2) Teknolojiler” etrafında şekillendi ve Zecurion'un Yeni Nesil Veri Kaybı Önleme (DLP) ve Veri Merkezli Denetim ve Koruma (DCAP) ekosistemi de dahil olmak üzere kapsamlı siber güvenlik çözümlerini vurgulaması için stratejik bir platform sağladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, çeşitli bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörün önde gelen şirketlerinden katılımcılar; dijital dönüşüm, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve veri güvenliği alanlarındaki gelişmeleri keşfetmek üzere bir araya geldiler.

Veri ihlalleri ve içeriden gelen tehditler giderek daha karmaşık ve maliyetli hale gelirken, Zecurion'un veri güvenliğine yönelik entegre yaklaşımı, kurumlara tehditlerin önüne geçmeleri için sağlam bir çözüm sunuyor. Zecurion bu etkinlikte, kurumlara veriler üzerinde kapsamlı görünürlük ve kontrol sağlamak için tasarlanan DLP + DCAP Siber Güvenlik Ekosistemi’ni tanıttı. İnsan merkezli ve veri merkezli korumayı birleştiren DLP + DCAP kombinasyonu, tüm yaşam döngüsü boyunca hassas bilgilerin 360° görünümünü sağlıyor. Bu benzersiz ekosistem, güvenlik görevlilerinin verileri izlemesini, korumasını ve kontrol etmesini sağlayarak, yasal gerekliliklere uyarken maliyetli ihlalleri de önlüyor. Zecurion'un bu çözümünün öne çıkan özellikleri şöyle sıralanıyor:

PROAKTİF TEHDİT ALGILAMA VE ÖNLEME

Zecurion'un DLP ve DCAP teknolojileri, veri faaliyetlerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayarak yetkisiz eylemleri artmadan önce tespit eder ve engeller. Güvenlik görevlileri, her hareketi, yeniden adlandırmayı, çoğaltmayı ve aktarımı izleyen ayrıntılı raporlarla her dosyanın tam bir yaşam döngüsü geçmişine erişim elde eder. Bu dosya merkezli içgörü, kurumların içeriden gelebilecek potansiyel tehditlere karşı eşsiz bir hassasiyetle hareket etmesini ve riskleri erkenden azaltmasını sağlar.

VERİ YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Zecurion'un ekosistemi, güvenlik görevlilerine kurumsal çevre içindeki verilerin tüm yaşam döngüsü hakkında benzersiz bilgiler sunar. Dosyaları oluşturma ve e-posta alımından yeniden adlandırma ve harici hareketlere kadar takip eden çözüm, günümüzün zorlu düzenleyici ortamı kapsamında çok önemli olan proaktif tehdit azaltma ve kapsamlı denetimler için gerekli bağlamı sağlar.

GELİŞMİŞ RAPORLAMA VE ANALİTİK

Zecurion'un çözümleri, dosyalar, dizinler, anormallikler ve erişim hakları hakkında ayrıntılı bilgiler sunmak için 150'den fazla yeni rapor türü içerir. Güvenlik görevlileri, çeşitli depolama ortamlarındaki (yerel sürücüler, bulut sunucuları, paylaşılan klasörler ve daha fazlası) veri etkinliklerini izleyebilir ve analiz edebilir; böylece güvenlik eğilimlerinin ve olay modellerinin ayrıntılı bir şekilde izlenmesini sağlar.

Zecurion ekosisteminin öne çıkan bir özelliği de, ekranların fotoğrafını çekme girişimlerini anında tespit edip engelleyerek yetkisiz veri yakalamayı önleyen öncü bir araç olan Ekran Görüntüsü Dedektörü’dür. İki sinir ağından yararlanan bu teknoloji, bir ekranın yakınında akıllı telefon kullanımını hızla tespit ederek hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak için milisaniyeler içinde yanıt verir. Bu özellik, Zecurion'un yeni ortaya çıkan içeriden gelen tehditlere gerçek zamanlı olarak karşı koyan yenilikçi çözümler sunma taahhüdünün bir parçasıdır.

2022 yılında yayınlanan Ponemon İçeriden Gelen Tehditlerin Maliyeti Küresel Raporu'na göre içeriden gelen tehdit olayları son iki yılda %44 oranında artmış ve maliyetler olay başına ortalama 15,38 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. Bu artan maliyetler, kurumların proaktif içeriden tehdit yönetimi stratejileri benimsemelerinin kritik bir ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Zecurion'un DLP ve DCAP yeteneklerini birleştiren çözümleri, içeriden gelen risklere karşı sağlam ve ölçeklenebilir bir savunma sağlayarak kurumların hassas verileri verimli bir şekilde korumasına olanak tanır.

TBD ile uzun süredir iş birliği içinde olan Zecurion, dijital dönüşüm ve veri güvenliğini ilerletmek için Türkiye'de kamu ve özel sektörün ortaklaşa çalışmalarını desteklemeye kararlıdır. TBD Kamu-BİB'27 ve BİMY'31 Bütünleşik Etkinliği, yeşil teknolojiler, yapay zeka ve siber güvenlik en iyi uygulamaları gibi kritik konularda kilit paydaşlar arasında tartışmaları kolaylaştırmıştır. Zecurion'un Altın Sponsor olarak katılımı, mevcut ve gelecekteki güvenlik sorunlarını ele alan esnek siber güvenlik çerçeveleri oluşturmaya olan bağlılığını yansıtmaktadır.