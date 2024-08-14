Zeekr, Japonya pazarına açılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zeekr, Japonya pazarına açılıyor

Çinli elektrikli araç markası Zeekr, 2025'te Japonya'da iki premium EV modeli satmayı planladığını duyurdu.

Zeekr Başkan Yardımcısı Chen Yu'ya göre 2025'te Japonya'da iki premium EV modeli satmayı planlıyor ve bu yılın ilerleyen zamanlarında lansman öncesinde Tokyo ve Osaka bölgesinde showroom açmayı planlıyor.

Zeekr 009 Van ve X Crossover sırasıyla 61.00 ve 27.900 dolarlık fiyatlarla yurtiçinde satışa sunulacak. Şirket, bu yılın sonuna kadar 30'luk mevcut sayısından 50 ülke ve bölgede bulunmayı planlıyor ve 2026'da Güney Kore'de EV satmayı umuyor.

Rakip firma BYD Haziran ayında en pahalı elektrikli sedan modeli Seal'ı Japonya'da 35.730 dolar fiyatıyla piyasaya sürdü. Bu da Çin'deki fiyatına kıyasla %40'tan fazla bir artış anlamına geliyor.

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