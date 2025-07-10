Zehir saçıyorlar! Dereden su içen 65 küçükbaş hayvan öldü

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Turunçlu Mahallesi'nde besicilik yapan Hasan Öz, 65 küçükbaş hayvanını otlatmak için meraya çıkardı

Burada otlayan hayvanlar, iddiaya göre Ceyhan Serbest Bölge tarafından gelen dereden su içti. 65 hayvan, su içtikten yaklaşık 5 dakika sonra yere yığıldı.

Duruma şaşıran Öz, kontrol ettiği 65 hayvanın tümünün öldüğünü fark etti. Öz'ün ihbarı üzerine bölgeye İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tarım Müdürlüğü ekipleri, hayvanlardan ve sudan örnek aldı. Hayvanların ölüm nedeni, alınan örneklerin incelenmesinin ardından kesiklik kazanacak.

Jandarma da olayla ilgili soruşturma başlattı.