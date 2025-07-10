Zehir saçıyorlar! Dereden su içen 65 küçükbaş hayvan öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zehir saçıyorlar! Dereden su içen 65 küçükbaş hayvan öldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde otlatmaya çıkarılan 65 küçükbaş hayvan, sanayi bölgesinden gelen derede su içtikten bir süre sonra öldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Turunçlu Mahallesi'nde besicilik yapan Hasan Öz, 65 küçükbaş hayvanını otlatmak için meraya çıkardı

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Burada otlayan hayvanlar, iddiaya göre Ceyhan Serbest Bölge tarafından gelen dereden su içti. 65 hayvan, su içtikten yaklaşık 5 dakika sonra yere yığıldı.

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Duruma şaşıran Öz, kontrol ettiği 65 hayvanın tümünün öldüğünü fark etti. Öz'ün ihbarı üzerine bölgeye İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tarım Müdürlüğü ekipleri, hayvanlardan ve sudan örnek aldı. Hayvanların ölüm nedeni, alınan örneklerin incelenmesinin ardından kesiklik kazanacak.

Jandarma da olayla ilgili soruşturma başlattı.

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