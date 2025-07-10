Zehir taciri aileye idam cezası gündemde

Malezya, Pasir Mas'ta salon ve restoran işletmeciliği yapan "Yuyu" lakaplı Nur Ayu Fatihah Zaudi, eşi ve üç aile üyesi, 20 kilogramdan fazla metamfetamin, yani bilinen adıyla pil kuda, dağıtmak suçundan mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, üç ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Bu ciddi suçlama, zanlıları ölüm cezasıyla karşı karşıya bırakıyor.

MAHKEMEDE İLK DURUŞMA

Duruşmada, 35 yaşındaki Mohd Faizal Ismail, eşi 34 yaşındaki Nur Ayu Fatihah Zaudi, 33 yaşındaki Mohamad Farid Ismail, 39 yaşındaki Mohd Khairu Azani Mohd Lawi ve 25 yaşındaki Mohamad Asmawi Janudin'in ifadeleri alınmadı. Bu durumun nedeni, davanın Yüksek Mahkeme'nin yetki alanına girmesi olarak belirtildi. Mohd Faizal'ın, Mohamad Farid'in ağabeyi ve Mohamad Asmawi'nin amcası olduğu öğrenildi.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

İlk suçlamaya göre, Mohd Faizal, 27 Haziran 2025 sabahı saat 11.15 sıralarında Kampung Banggol Chicha'daki Jalan Gajah Mati kavşağında bir Perodua Axia marka araç içinde 115 gram metamfetamin dağıtmaktan yargılanıyor. İkinci suçlamada ise Mohd Faizal ve Nur Ayu Fatihah, aynı gün saat 11.30 sıralarında Kampung Banggol Chicha'daki bir evde 112 gram metamfetamin dağıtmakla itham ediliyor. En dikkat çekici üçüncü suçlama ise, beş zanlının aynı gün saat 16.30 sıralarında Kampung Banggol Chicha'daki bir evin arkasında bulunan sığır ağılında 19.866 gram metamfetamini birlikte dağıtmak olduğu iddia edildi. Bölge polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu türden büyük miktarda uyuşturucunun sığır ağılına gizlenmesi, şebekenin alışılmadık yöntemler kullandığını gösteriyor.

YASAL SÜREÇ VE OLASI CEZALAR

Beş zanlı, Tehlikeli İlaçlar Yasası 1952'nin 39B 1a Bölümü uyarınca suçlanıyor. Bu yasa, suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis veya asılarak idam cezasını öngörüyor. Eğer ölüm cezasına çarptırılmazlarsa, en fazla 15 kırbaç cezası da uygulanabilir.

Başsavcı Yardımcısı Syazalia Che Suhaimi tarafından yürütülen davada, Mohd Faizal ve Nur Ayu Fatihah'ı avukat Mohd Norazihan Adnan temsil ederken, diğer üç zanlı için henüz bir avukat atanmadı. Mahkeme, davanın yeniden görülmesi ve kimyasal raporların sunulması için 26 Ekim 2025 tarihini belirledi. Bu dava, Malezya'da uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.