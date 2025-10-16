Yasemin Karacan Kastamonu /Yeniçağ

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ekipleri, D-100 Karayolu’nda şüpheli TIR'ı durdurarak narkotik köpeği Ceku ile detaylı arama yaptı. Dorsede gizlenmiş 1.038,56 gram metamfetamin, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Tosya İlçe Emniyet, İstihbarat ile Narkotik Şubeleri’nin ortak operasyonu, uyuşturucu ticaretini hedef aldı. Gözaltına alınan sürücü F.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet, metamfetaminin yüksek saflıkta olduğunu ve uluslararası ağlara bağlı olabileceğini belirtti. Vatandaşların ihbarı üzerine hız kazanan çalışma, bölgede benzer operasyonları tetikledi.