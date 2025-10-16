Yasemin Karacan Kastamonu /Yeniçağ

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ekipleri, D-100 Karayolu’nda şüpheli TIR'ı durdurarak narkotik köpeği Ceku ile detaylı arama yaptı. Dorsede gizlenmiş 1.038,56 gram metamfetamin, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Zehir tacirine polis darbesi - Resim : 1

Tosya İlçe Emniyet, İstihbarat ile Narkotik Şubeleri’nin ortak operasyonu, uyuşturucu ticaretini hedef aldı. Gözaltına alınan sürücü F.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zehir tacirine polis darbesi - Resim : 2

Emniyet, metamfetaminin yüksek saflıkta olduğunu ve uluslararası ağlara bağlı olabileceğini belirtti. Vatandaşların ihbarı üzerine hız kazanan çalışma, bölgede benzer operasyonları tetikledi.