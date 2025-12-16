İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 10 Aralık'ta Esenyurt'ta dron destekli denetim yaptı. Uyuşturucu satışı yaptığı dron kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı.

Görüntülerde yer alan H.Ö., E.B. ve K.O. isimli şüpheliler suç üstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 7 parça halinde toplam 63,65 gram narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan K.O. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, H.Ö. ve E.B. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

