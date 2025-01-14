Zehir tacirleri İstanbul'da 'Narkokapan'a takıldı! 11 milyon 225 bin hap ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu imalatçılarına yönelik gerçekleştirilen "Narkopan-7" operasyonunda 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda 11 milyon uyuşturucu hap ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleştirilen "Narkopan-7" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonda, 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kilogram katkı maddesi, 364 kilogram ağırlığında boş kapsül, 6 uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve 73 alüminyum blester rulosunun ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 zanlının yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonun Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir'. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz."

Yerlikaya, operasyonu koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonda görev alan polis ekiplerini tebrik etti.

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