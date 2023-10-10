Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

Bolu’da 4 şüphelinin evlerine yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda C.Y., K.Ö., S.K. ve M.B. isimli şüphelilerin evlerine baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda 79,83 gram skunk, 44 gram esrar, 56 sentetik ecza, 48 ecstasy hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi.

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Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden C.Y., K.Ö., ve S.K. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak-bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerden M.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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