Zehir tacirleri tutuklandı

Kaynak: İHA

Elazığ’da polis ekipleri zehir tacirlerine ağır darbe indirdi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmada polis 954 gram esrar ele geçirdi. 3 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Bu çerçevede çevre illerden Elazığ’a gelen şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapıl aramada, 954 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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