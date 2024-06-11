Zehir tacirlerine baskın

Sivas Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine yönelik harekete geçti. Emniuet2in bu ay yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında; 21,30 gram metamfetamin, 1,02 gram esrar, 1034 adet sentetik ecza hap, bin 658 kullanımlık sentetik kannabinoid, 917 kök hint keneviri, 1 adet kurusıkı tabanca ve buna ait şarjör, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet kartuş, 7 adet 9 mm çapında fişek ve 4 adet 7,65 çapında fişek ile 15 karton gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 19 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılanlardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.