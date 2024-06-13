Zehir tacirlerine baskın

Kaynak: İHA
Zehir tacirlerine baskın

Kırklareli’nde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti.

Ekipler, operasyon kapsamında 2 şüpheliye baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 18.99 gram esrar, 12 adet satışa hazır esrar paketi, 23.50 gram esrar tohumu, 27 adet hazır esrar tohumu, 1 adet LSD, 2 adet esrar öğütme aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı.

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