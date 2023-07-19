Zehir tacirlerine operasyon

Tekirdağ’da jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Zehir tacirlerine operasyon

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Muratlı ilçesi Müsellim Mahallesi'nde uyuşturucu kullanıldığının tespiti üzerine şüpheli bir araç durduruldu.

Araç içerisinde bulunan 3 kişi yapılan kontrolünde 4 gram poşet içerisinde kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde ise 2 şahsın uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine şahıslara yapılan aramalarda 20 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

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