Zehir tacirlerine operasyon; 3 tutuklama

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 6 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, bin 828 kullanımlık kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilirken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.