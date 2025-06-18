Zehir tacirlerine operasyon; 3 tutuklama

Kaynak: İHA
Zehir tacirlerine operasyon; 3 tutuklama

Denizli İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeler ve malzemeler ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 6 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, bin 828 kullanımlık kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilirken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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