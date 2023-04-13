13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zehir tacirlerine yönelik operasyon

Zonguldak’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 13:59
Takip Et

Zehir tacirlerine yönelik operasyon

Zehir tacirlerine yönelik operasyon
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Operasyonda 1 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen paralar ele geçirildi. G.B., S.B.F. ve M.R. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı. H.S. isimli şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen H.S. isimli şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
2
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
3
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
5
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
6
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
7
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿AFAD 6 keçi kurtardı
﻿AFAD 6 keçi kurtardı
﻿AFAD 6 keçi kurtardı
﻿Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Beşiktaş'ı eski hocası takımın başına geçti
﻿Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Beşiktaş'ı eski hocası takımın başına geçti
﻿Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Beşiktaş'ı eski hocası takımın başına geçti
﻿Uzmanı açıkladı: Oruç tutanların strese karşı dayanıklılığı artıyor
﻿Uzmanı açıkladı: Oruç tutanların strese karşı dayanıklılığı artıyor
﻿Uzmanı açıkladı: Oruç tutanların strese karşı dayanıklılığı artıyor
﻿İngiltere'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık ilave destek
﻿İngiltere'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık ilave destek
﻿İngiltere'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık ilave destek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.