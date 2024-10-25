Zehir tacirlerinin yeni hedefi ilkokul çağındaki çocuklar

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde görünen ‘torbacı’ olarak adlandırılan huzur düşmanları, ilkokul çağındaki çocuklarımıza pervaneli şekerin içine karıştırılmış uyuşturucular dağıtmaya başladı. Büyük tehlike karşısında teyakkuza geçen emniyet birimleri, hızlı bir şekilde okul yöneticileriyle irtibata geçerek whatsapp gruplarından velilerin “içine uyuşturucu katılmış pervaneli şeker” konusunda uyarılmasını istedi.

YAVRULARIMIZA MUSALLAT OLMAK İSTİYORLAR

Emniyet birimlerimiz zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam etse de uyuşturucu tacirleri bir yolunu bulup her şekilde zehirlerini topluma yaymaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim döneminde giderek zalimleşen zahir tacirleri, bu sefer de ilkokul çağındaki çocuklarımızı hedef alarak yuvalara yeni ateşler düşürmekten geri durmuyorlar.

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ÇEVREDE DOLAŞAN İDDİALAR KAN DONDURDU

Çocukların en çok sevdiği pervane şeklindeki renkli şekerlemelerin içinde uyuşturucu ve etken maddelerinin olduğu iddia edildi. Söz konusu iddiaya göre, çocukları hedef alan çeteler, okul önlerinde bedava pervaneli şeker dağıtmaya başladı. Emniyet güçleri çocuklara kurulan tuzağı tespit ederek okullara uyarı mesajı gönderdi. Son günlerde Türkiye’nin dört bir yanında bu konuda bir seferberlik durumu söz konusu. Okul yöneticileri whatsapp veli gruplarında üst üste paylaşımlar yaparak aileleri bilgilendiriyor ve uyarılarda bulunuyor.

OKUL YÖNETİCİLERİ VE VELİLER BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Okul yöneticileri kendilerine gelen uyarı mesajını velilerle paylaştı. Velilere atılan uyarı mesajında "Okul müdürlerimizin dikkatine! Fotoğrafta görmüş olduğunuz ‘Pervaneli Şeker’ adı altında çocuklara bedava dağıtıldığı yönündeki aldığımız teyitli bilgiye istinaden başta siz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm velilerimizi uyaralım: içerisinde uyuşturucu ve türevleri etken maddeler var!" ifadelerine yer verildi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Emniyet Çocuk Bürodan okul yöneticilerine gelen uyarı sonrası; okul çevresindeki denetimlerin daha da sıkılaştırıldığı belirtilerek okul önlerinde hiçbir satıcıya izin verilmediği söylendi. Uzmanlar ise anne ve babaların çocuklarını tanımadıkları kimseden bir şey almaması konusunda bilinçlendirmesi gerektiğini söyledi.

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