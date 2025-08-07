Zehirle mücadele sürüyor: 2 gözaltı

Kaynak: Haber Merkezi
Isparta Şarkikaraağaçta bir eve düzenlenen operasyonda *uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Cemil ÇELİK - ISPARTA / YENİÇAĞ

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Şarkikaraağaç ilçesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde ve yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

2-012.jpg

Dün gerçekleştirilen operasyonda, M.K. ve Y.K. isimli iki şahsın ikamet adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda:

- 400 gram kubar esrar,

- 71 kök kenevir bitkisi,

- 6,50 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde,

- 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca,

- 1 adet tabanca şarjörü ve

- 4 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

