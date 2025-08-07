Zehirle mücadele sürüyor: 2 gözaltı

Cemil ÇELİK - ISPARTA / YENİÇAĞ

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Şarkikaraağaç ilçesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde ve yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Dün gerçekleştirilen operasyonda, M.K. ve Y.K. isimli iki şahsın ikamet adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda:

- 400 gram kubar esrar,

- 71 kök kenevir bitkisi,

- 6,50 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde,

- 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca,

- 1 adet tabanca şarjörü ve

- 4 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.