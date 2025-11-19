İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık, şüpheliler H.O, D.C, Z.K, S.K, R.B. ve M.M.U.D.C. "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 kişiden ilaçlama yapan şirket sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"İLAÇLAMA İŞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SERTİFİKAM YOKTUR"

İlaçlama firması yetkilisi Şüpheli Zeki K. ifadesinde, "DSS şirketi bana aittir. Ben bu şirketi 6-7 yıl önce kurdum. Şirkete ait bir iş yeri yoktur home ofis olarak çalışırız. İş yerimde gündelikçi olarak Doğan C. çalışır. Oğlum Serkan bu iş yerinde çalışmaz. Sadece SGK kaydını bu şirket üzerinden yapmıştık. Serkan benim yanımda çalışırken kesinlikle ilaçlama işi yapmıyordu. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan C.’nin de bildiğim kadarıyla herhangi bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini Doğan C. yapar. İlaçlama işlerinde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların suya karıştırılarak yapıldığını bilirim. İlaçları nereden aldığımızı bilmiyorum. 11 Kasım günü bir telefon geldi. Arayan kişi otel işlettiklerini odanın birinde böcek olduğunu ve ilaçlama yaptıracağını söyledi. Ben de Doğan C.’yi yönlendirdim. Doğan C. tek başına giderek ilaçlama yaptı. Ben hangi otele gittiğini dahi bilmiyorum. Olayda herhangi bir kusurum yoktur" dedi.

OTELİ KİLİTLEYİP YEMEĞE GİTMİŞ

Savcılığın sevk yazısına göre, resepsiyon görevlisi M.M.U.D.C’nin ilk verdiği ifadede 101 numaralı odada yapılan ilaçlama işleminden kaynaklanan kokudan rahatsız olduğunu söylediği; ancak şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde ise söz konusu kokudan bahsetmediği anlaşıldı.

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ifadesinde, otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarı çıktığını, geri döndüğünde otelde zehirlenme geçiren kişileri baygın halde bulduğunu beyan ettiği anlaşıldı.

BABA KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Dosyada yer alan bilgiye göre, mevcut kamera görüntülerinde, vefat eden Servet Böcek’in, kapının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadığı, kapıyı kırmaya çalıştığı, bu nedenle orada bekleyen vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu sırada şüpheli M.M.U.D.C’nin olay yerine gelerek kapıyı açtığı tespit edildi. Bu kapsamda, şüphelinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği değerlendirildi.

M.M.U.D.C’nin bilgi sahibi sıfatıyla alınan ifadesinde ise, ilaçlama nedeniyle odadan gelen rahatsız edici kokudan dolayı dışarı çıktığını söylediği öğrenildi. Buna karşılık R.B’nin ilaç kokusu nedeniyle dışarı çıktığına dair beyanlarının olayların akışına uygun olmadığı tespit edildi.

Bu kapsamda, R.B’nin de resepsiyon görevlisi olarak gerekli denetimleri yapmayarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı tespit edildi.

3 KİŞİ DAHA ZEHİRLENMİŞ

Ayrıca savcılıkça, yine aynı otelde konaklayan M.T, F.R, A.H isimli şahısların 15 Kasım’da zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldıkları ve yapılan tedavilerin ardından hastaneden taburcu edildiklerinin tespit edildi.

TABURCU EDİLMİŞLERDİ

Soruşturmanın devam ederken Böcek ailesinin taksi ile hastaneye gittikleri görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, Böcek ailesinin panik içinde taksi çevirdikleri baba Servet Böcek'in ön koltukta oturduğu, anne Çiğdem, çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in arka koltukta oturduğu, devamında anne ve çocuklarının arka koltukta fenalaştığı görülüyordu.

İfadelere göre, Böcek ailesi 12 Kasım sabahı mide bulantısı şikayetiyle Bezmialem Hastanesi’ne yarı baygın durumda gitti.

Hastanede, Servet ve Çiğdem Böcek'e serum verildi, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldı.

OTELE GERİ DÖNÜP ZEHİRLİ HAVAYI SOLUMAYA DEVAM ETTİLER

Zaman zaman kusan çocuklar ise yine ifadelere göre 'Bezmialem Hastanesi’nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi’ne sevk edildiler. Burada da çocuklara probiyotik yazıldı ve başkaca bir tedavi uygulanmadan' taburcu edilip otele döndü.

Aynı gün mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemeyen aile, 13 Kasım saat 01:00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulansla hastaneye gitmek istedi.

Otele geri gönderildikleri ve kilitli kaldıkları için saatlerce zehir solumaya devam eden aile, kritik zaman kaybından sonra ambulansla kaldırıldı.

Ancak, önce çocuklar, sonra anne, en son da baba yaşamını yitirdi.

4 KİŞİ DAHA TUTUKLANMIŞTI

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.