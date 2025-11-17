Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciaya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Soruşturmada midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların 4’ü bugün adliyeye sevk edildi.

Geri kalan 7 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Böcek ailesinin henüz zehirlenmeden saatler öncesine ait olduğu öğrenilen otele giriş anları görüldü.

ALÜMİNYUM FOSFİT ŞÜPHESİ

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlendi.

İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan hastanede tedavi gören baba Servet Böcek'in de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bilinci kapalı olarak entübe edilen Servet Böcek'in tedavisinin "alüminyum fosfit" zehirlenmesi olma ihtimaline karşılık yeniden düzenlendiği öğrenildi.