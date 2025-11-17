Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tedavileri devam ederken anne böcek de cumartesi sabahı yaşamını yitirmişti.

BABA SERVET BÖCEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle bir ailenin yok olduğu faciaya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Soruşturmada midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların 4’ü bugün adliyeye sevk edildi.

Geri kalan 7 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Böcek ailesinin henüz zehirlenmeden saatler öncesine ait olduğu öğrenilen otele giriş anları görüldü.

ALÜMİNYUM FOSFİT ŞÜPHESİ

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlendi.

İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan hastanede tedavi gören baba Servet Böcek'in de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bilinci kapalı olarak entübe edilen Servet Böcek'in tedavisinin "alüminyum fosfit" zehirlenmesi olma ihtimaline karşılık yeniden düzenlendiği öğrenildi.