Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tedavileri devam ederken anne böcek de cumartesi sabahı yaşamını yitirmişti.

BABA SERVET BÖCEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle bir ailenin yok olduğu faciaya ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Böcek ailesini hayattan koparan zehirlenme olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklama kararı verildi.

İşte tutuklanan kişiler,

Lokumcu F.T.,

Kokoreçci E.E.,

Kafe sahibi F.M.O,

Midyeci Y.D.,

ALÜMİNYUM FOSFİT ŞÜPHESİ

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı ve ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

PANZEHİRİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan 'alüminyum fosfit' maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda 'pestisit' adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan İstanbul'a gelen 2 çocuklu aile, 9 Kasım itibarı ile facia yaşadı. Gıda zehirlenmesinin üzerinde durulurken yaşananlar sonrası tüm müdahalelere rağmen çocuklar Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) 13 Kasım'da, anne Çiğdem Böcek (37) ise 14 Kasım'da hayatını kaybetmişti. 17 Kasım tarihinde ise Baba Servet Böcek yaşamını yitirdi.

ÖN OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin ön otopsi raporu tamamlanmıştı.

Raporda, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtilmişti.

GÜN GÜN NELER YEDİLER?

Savcılığa verilen bilgiye göre aile 9 Kasım’da İstanbul’a geldi ve Harbour Suit Otel’e yerleşti. Çocuklar ve çift, 12 Kasım'a kadar gün boyunca farklı restoran ve tezgahlardan yemek yedi.

Bilinenlere göre ailenin yedikleri sırası ile şöyle sıralanmıştı,

- 9 Kasım Pazar günü Kebap, makarna

- 10 Kasım Pazartesi günü Çorba, poğaça, kıymalı pide, pizza

- 11 Kasım Salı günü Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye, Golden Kokoreç Midye’de çorba, sucuk-ekmek, kokoreç ve tantuni, Hürrem Sultan Bazaar’dan lokum

- 12 Kasım Çarşamba günü mide bulantısı nedeni ile herhangi bir şey yemiyorlar

Öte yandan Çiğdem Böcek’in babası Mustafa Çelik, İstanbul Adli Tıp Kurumu önünde kızı ve torunlarının otopsisini beklerken Yeniçağ’a konuşmuştu.

Mustafa Çelik şunları söylemişti,

“Dün erken saatlerde haber aldık saat 5’te… Isparta’dan geldik buraya. Kızım Almanya’da yaşıyordu. Bir haftalığına izne geldiler. Buradan sonra da bizim oraya geleceklerdi. Ama gelemediler…

Her türlü şikâyetçi olacağız. Kim sebepse, nereden ne yedilerse, midye mi yemişler, patates mi yemişler, lokum yemişler diyorlar. Kim suçluysa cezalarını en ağır şekilde almalarını istiyorum.

Sadece kızımın cenazesini görebildim, canlı göremedim. Hastanenin bir ihmalinin olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Kamera kayıtları var. Çocuklar yürüyerek geliyorlar hastaneye. Oradan ‘bir şey yok’ diyerek dilaltı ya da başka bir hap vererek geri gönderiyorlar, Gece 3’te çocuklar ağırlaşıyor geri dönüyorlar. Bu da bir ihmal, kesinlikle öyle düşünüyorum."