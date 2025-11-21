İstanbul'un kabusu sürüyor. Gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi

İstanbul'da Almanya'dan Türkiye'ye gelen Böcek ailesinin konakladıkları otelde zehirlenerek yaşamını yitirmesinin ardından Türkiye peş peşe zehirlenme haberleriyle sarsılıyor.

4 KİŞİLİK AİLE YOK OLMUŞTU

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tüm yurdu yasa boğan bu acı olayın ardından Beyoğlu'nda da 26 yaşındaki bir mühendis Beyoğlu'nda içtiği Türk kahvesi sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Yaşanan acı gelişmelerin ardından gelen zehirlenme vakaları kokutuyor. Son olarak Taksim'de 20 kişinin gıda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.