Almanya'dan İstanbul'a gelen 2 çocuklu aile, 9 Kasım itibarı ile facia yaşadı. Gıda zehirlenmesinin üzerinde durulurken yaşananlar sonrası tüm müdahalelere rağmen çocuklar Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) 13 Kasım'da, anne Çiğdem Böcek (37) ise 14 Kasım'da hayatını kaybetti.

Entübe edilen baba Servet Böcek'in tedavisi devam ediyor.

GÖZALTI SAYISI 11

Olaya ilişkin soruşturma sürerken 8 kişi gözaltındaydı. Gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Son gözaltına alınanlar arasında 2 otel görevlisi ve 1 ilaçlama şirketi çalışanı bulunuyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği yerlerdeki dört kişi, otelin sorumlusu, ilaçlama şirketinin sahibi, ilaçlamayı yapan kişi ve otelin yakınındaki bir fırıncı geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Gözaltında olan şüpheli listesi şöyleydi:

1- Lokumcunun sahibi

2- Kokoreçcinin sahibi

3- Midyeci

4- Kafe işletmecisi

5- Otel sorumlusu

6- İlaçlama şirketinin sahibi

7- İlaçlamayı yapan kişi

8- Otel yakınındaki fırıncı

9- Otel görevlisi

10- Otel Görevlisi

11- İlaçlama şirketi çalışanı