Almanya'dan Türkiye'ye gelen 4 kişilik aileden sadece baba Servet Böcek yaşam savaşı veriyordu. Dün akşam saatlerinde babada vefat etti. Ölümün ardından aileden sağ kalan kalmadı.

Ailenin ölümüne dair soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı.

Ailenin konakladığı otelin sahibi ve oteli ilaçlayan firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu yedi şüpheli ise hala gözaltında.

İLAÇMA YAPAN KİŞİ VE OTEL SAHİBİ SABIKALI

Ekol TV'nin aktardıklarına göre ilaçlama yapan kişi daha önce de bir çocuğun zehirlenmesine sebep olmuş.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'a göre ise otel sahibinin farklı suçlardan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı. Otel sahibinin taksirle yaralama, nitelikli dolandırıcılık ve hayvanı tehlikeye atacak davranışlar nedeni ile suç kaydı bulunuyor.

ALÜMİNYUM FOSFİT ŞÜPHESİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi.

Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

GIDA RAPORU ÇIKTI

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kokoreç ve midyenin tüketime uygun olduğu tespit edildi. Numuneler aynı güne ait olmadığı için sonuç kesin olmadığı belirtildi. Adli tıp incelemesi devam ediyor.