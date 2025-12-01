Türkiye son günlerde adeta zehirlenme kabusu yaşıyor. Almanya'dan gelen Böcek ailesinin kaldıkları otelde yapılan ilaçlamadan kaynaklanan zehirlenme vakası sonrası ülkenin pek çok ilinde benzer şikayetler arttı. Bu da gözleri ilaçlama firmalarına çevirdi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), ilaçlama nedeniyle meydana gelen zehirlenmelerle ilgili açıklama yaptı.. "Halk sağlığı tesadüflere bırakılmaz" başlıklı açıklamada denetimsiz ve ehliyetsiz ilaçlama uygulamalarının halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

Ehliyetsiz kişilerin ilaçlama uygulamalarına izin verilmemesi ve kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onayına uygun şekilde denetlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde ilaçlama kaynaklı olarak İstanbul’da yaşanan facia ve Çorum’da devam eden zehirlenme olayları, kontrolsüz kimyasal kullanımının yarattığı ciddi riskleri bir kez daha ortaya koymuştur."

ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

TEB'den yapılan açıklamada yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

- Kimyasalların izlenebilirliği sağlanmalı,

- Ehliyetsiz uygulamalar engellenmeli,

- Kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onayına uygun şekilde denetlenmesi sağlanmalı,

· Denetim süreçleri bütüncül olarak güçlendirilmelidir.

Bu ürünlerin ilaç niteliği taşıması nedeniyle, toksikoloji ve ilaç güvenliği alanındaki uzmanlıklarıyla eczacılar, kullanılan maddelerin güvenliği, doğru bilgilendirme ve zehirlenme risklerinin azaltılmasında önemli bir halk sağlığı güvencesidir.