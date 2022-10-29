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Zehirlenmeler arttı uzmanlar uyardı: Kontrolsüz toplanan mantarlardan uzak durun

Zonguldak'ta bir kişi mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti. Samsun'da da son bir haftada 5 kişi tedavi altına alındı. Bu durum doğadaki her mantarın yenilmemesi gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Peki mantar toplarken veya tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 19:49
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Zehirlenmeler arttı uzmanlar uyardı: Kontrolsüz toplanan mantarlardan uzak durun

Zehirlenmeler arttı uzmanlar uyardı: Kontrolsüz toplanan mantarlardan uzak durun
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Türkiye'de 1000'den fazla çeşidi bulunan mantarlar vazgeçilmez tatlar arasında.
Ancak birçok mantar insan sağlığını olumsuz etkileyebiliyor, sonuç ölüme kadar gidebiliyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Zonguldak'ta bir kişi mantar zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Samsun'da da aynı nedenle son bir haftada 5 kişi tedavi altına alındı.

Zehirli mantar ölüme yol açıyor

Mantar zehirlenmelerinin önüne geçmek için özellikle kaynağı belli olmayan ve kontrolsüz şekilde toplanan mantarlardan uzak durulması öneriliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen, "Kuzu göbeği olarak halk arasında bilinen mantarlar var. Bunlar işkembemsi şapka yapılarına sahiptir. Ona benzeyen beyin mantarı dediğimiz bir mantar var. Onun bir tanesinin yemeğin içerisine karışması durumda bile ciddi ölümle sonuçlanan zehirlenmeler gerçekleşebilir" dedi.

Peki mantar toplarken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Prof. Dr. Pekşen bu konuyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Yol kenarlarında egzoz dumanının çıktığı alanlarda yine ağır metal birikintilerinin olduğu alanlarda mantar toplanmamalı. Bu mantarları tükettiğimizde ağır metal zehirlenmesine hatta bu zehirlenme kalp krizine tetiklemek gibi problemlere yol açıyor."

Mantar zehirlenmesinde belirtiler halsizlik, bulantı ve kusma olarak kendini gösteriyor. Müdahale edilmediği zaman zehirlenmeler ölümle sonuçlanabiliyor.

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