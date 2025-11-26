Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi’ndeki evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri F.T. (10) ile R.T. (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ÜÇ KARDEŞTEN BİRİ KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İKİ KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Neslinur Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Bingöl’ün Adaklı ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu'nda verilen öğle yemeğinin ardından 120 öğrencide mide bulantısı şikayeti başladı. Yaşanan olay sonrası sonrası hastaneye kaldırılan öğrencilerin zehirlendikleri belirlendi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili incelemenin başlatıldığı açıklandı.