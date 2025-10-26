Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ZEHİRLİ GIDA LİSTESİNE BAKANLIK KORUMASI!

Tarım ve Orman Bakanlığı, aylardır yapılan tüm çağrılara rağmen laboratuvar testlerinde insan sağlığını tehdit eden pestisit içerdiği belirlenen gıda ürünlerinin listesini açıklamıyor. Ömer Fethi Gürer de “Halkın sağlığı söz konusu, bu gizlilik neden?” diye sordu

TALEPLER KARŞILANMIYOR

Greenpeace’in İstanbul’da beş zincir marketin mağazalarından ve farklı semt pazarlarından aldığı 3 üründen birinde pestisit kalıntıları olduğu belirlendiğinden bu yana “Millete yedirilen zehirli ürünler açıklansın” çağrıları havada kaldı. Aylardır süren çağrılar, imza kampanyalarına rağmen bu konudaki sessizliğe tepki gösteren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Greenpeace’in yürüttüğü “Zehir Etme” kampanyası kapsamında pestisitli ürünler üzerinde yapılan denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanması yönündeki taleplerin bugüne kadar karşılanmadığını belirtti.

KANUN BAHANE EDİLİYOR

Bakanlığın 2022–2024 yılları arasında 246 binin üzerinde pestisit denetimi yaptığını ancak sonuçların açıklanmadığını hatırlatan Gürer, “Bakanlık, pestisit analiz verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında olduğunu söyleyerek bu bilgileri paylaşmıyor. Halkın sağlığı söz konusu, bu gizlilik neden?” diye sordu. Gürer, AB ve ABD’de yasaklanan birçok tarım ilacının Türkiye gibi ülkelere ihraç edildiğini de hatırlatarak, “Gelişmiş ülkeler kendi halkını koruyor ama az gelişmiş ülkelere göndermekten çekinmiyor, farklı ülkelerinde insanlarını zehirliyorlar” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR TEHLİKE ALTINDA

Greenpeace, İstanbul’da market, çarşı ve pazarlardan aldığı 155 ayrı örnek üzerinde bir araştırmaya imza atmıştı. Salamura yaprak, yeşil sivri biber, ıspanak, kıvırcık marul, armut, üzüm, elma, dolmalık biber, patlıcan, domates, portakal ve hıyarda pestisit tespit edilmiş, “her 3 gıdadan birinde tehlike olduğu” belirtilmişti. Greenpeace, “Analiz edilen örneklerin hormonal sistem bozucu, nörolojik gelişim bozucu, kanserojen ya da üreme sağlığı açısından tehdit oluşturan en az bir pestisit içeriyor. Bu zehir özelikle çocuklarda gelişimi engelliyor” açıklaması yapmıştı.