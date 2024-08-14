Zehirli guatr kör mü ediyor? Uzmanlardan uyarılarılar

Zehirli guatr, halk arasında yaygın olarak bilinen adıyla Graves hastalığı, tiroid bezinin aşırı hormon üretmesiyle karakterize edilen bir otoimmün hastalık olmasıyla biliniyor. Bu hastalık, vücudun genel işleyişini etkileyen ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği bildirildi.. Peki, zehirli guatr körlüğe neden olabilir mi? Uzmanlar bu konuda ne diyor? İşte detaylar...

Uzman Görüşleri:

Prof. Dr. Gürkan Yetkin (Endokrinoloji Uzmanı):

• Prof. Dr. Yetkin, zehirli guatrın göz sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabileceğini belirtti. Graves hastalığına bağlı olarak gelişen göz problemleri, ekzoftalmi (gözlerin dışarı doğru çıkması) ve göz kaslarında zayıflama gibi belirtilerle kendini gösterebildi. Bu durum, tedavi edilmediğinde görme kaybına yol açabileceği bildirildi.

Uzm. Dr. M. Fatih Sökmen (İç Hastalıkları Uzmanı):

• Dr. Sökmen, zehirli guatrın göz sağlığı üzerindeki etkilerini vurgulayarak, hastaların düzenli olarak göz muayenesi yaptırmalarını önerdi. Graves hastalığına bağlı olarak gelişen göz problemleri, erken teşhis ve uygun tedavi ile kontrol altına alınabileceğinin altı çizildi. Ancak, tedavi edilmediğinde ciddi görme kaybına neden olabileceği bildirildi.

Bilimsel Araştırmalar:

• Graves Oftalmopatisi: Yapılan araştırmalar, Graves hastalığına bağlı olarak gelişen oftalmopati (göz hastalığı) vakalarının %25-50'sinde ciddi göz problemlerinin görüldüğünü ortaya koydu. Bu durum, göz kaslarının ve dokularının iltihaplanması ve şişmesi sonucunda oluşacağı bildirildi. Tedavi edilmediğinde, bu iltihaplanma ve şişlik görme kaybına yol açabileceği bildirildi.

Tedavi Yöntemleri:

Bilimsel çalışmalar, Graves hastalığına bağlı göz problemlerinin tedavisinde kortikosteroidler, radyoterapi ve cerrahi müdahalelerin etkili olduğunu gösterdi. Bu tedavi yöntemleri, gözdeki iltihaplanmayı azaltarak görme kaybını önlemeye yardımcı olabileceği bildirildi.

Zehirli guatr, göz sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabilen bir hastalık olmasıyla biliniyor.

Uzmanların ve bilimsel araştırmaların da belirttiği gibi, erken teşhis ve uygun tedavi ile bu etkiler kontrol altına alınabilir. Ancak, tedavi edilmediğinde ciddi görme kaybına neden olabilir. Bu nedenle, zehirli guatr teşhisi konulan hastaların düzenli olarak göz muayenesi yaptırmaları ve doktorlarının önerdiği tedavi planına uymaları önemli.